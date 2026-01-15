Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 873

Новый комментарий
 
Жирную точку как поставить? с координатой цены и времени.

и чтобы она в нужную точку попала, а не над ней была.
 
danminin:
Жирную точку как поставить? с координатой цены и времени.

и чтобы она в нужную точку попала, а не над ней была.
  1. Трендовая линия с координатами цены и времени в одном месте и толщиной линии побольше.
  2. Рисовать на канвасе - там хоть что хоть куда и хоть как - ограничено только вашей фантазией. Даж мультик можно...
 
Artyom Trishkin:
  1. Трендовая линия с координатами цены и времени в одном месте и толщиной линии побольше.

Да, рисует, спасибо





А есть где-то таблица с кодами OBJ_ARROW  от 1 до 32?

а то тут только от 32
https://docs.mql4.com/ru/constants/objectconstants/wingdings

А я пробую вводить от 1 до 32 и какие-то знаки рисует.

Эти коды засекречены, что их нет в справке? ) 

 
добрый день. можно ли перенести в сеты советника Only Long/Only Short/ Short & Long?
Файлы:
Screenshot_1.png  4 kb
 
Lomonosov1991:
добрый день. можно ли перенести в сеты советника Only Long/Only Short/ Short & Long?

В сеты - нельзя, в шаблон - можно.

 
fxsaber:

В сеты - нельзя, в шаблон - можно.

у меня знакомы советника купил, там в сетах эта графа есть.

Файлы:
Screenshot_2.png  57 kb
 
Lomonosov1991:

у меня знакомы советника купил, там в сетах эта графа есть.

Это простое программное ограничение, никак не связанное со стандартными настройками окна настроек советника - эти настройки принадлежат настройкам советника, и в советнике же они и контролируются.
 

Артем, здравствуйте

я - новичок, начала изучение языка MQL5  с вашей статьи Библиотека ... Часть 1 от 27.02.19

возникла проблема при создании файла Defines.mqh. Он выглядит не так, как в вашей статье - нет текстов на русском, после которых необходимо вставлять перечисления.

я вложила картинку к этому сообщению.

Спасибо большое 

Елена


БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ПРОСТОГО И БЫСТРОГО СОЗДАНИЯ ПРОГРАММ ДЛЯ METATRADER (ЧАСТЬ XI)

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ПРОСТОГО И БЫСТРОГО СОЗДАНИЯ ПРОГРАММ ДЛЯ METATRADER (ЧАСТЬ XI)

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ПРОСТОГО И БЫСТРОГО СОЗДАНИЯ ПРОГРАММ ДЛЯ METATRADER (ЧАСТЬ XI)

Открой новые возможности в MetaTrader 5 с сообществом и сервисами MQL5
Открой новые возможности в MetaTrader 5 с сообществом и сервисами MQL5
  • www.mql5.com
Задавайте вопросы по техническому анализу, обсуждайте торговые системы и улучшайте свои навыки программирования торговых стратегий на языке MQL5. Общайтесь и обменивайтесь опытом на форуме с трейдерами всего мира и помогайте ответами новичкам — наше сообщество развивается вместе с вами. Как узнать цвет пикселя с графика МТ4? Сделал с помощью...
Файлы:
Define.PNG  66 kb
 
Helen_Go:

Артем, здравствуйте

я - новичок, начала изучение языка MQL5  с вашей статьи Библиотека ... Часть 1 от 27.02.19

возникла проблема при создании файла Defines.mqh. Он выглядит не так, как в вашей статье - нет текстов на русском, после которых необходимо вставлять перечисления.

я вложила картинку к этому сообщению.

Спасибо большое 

Елена


БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ПРОСТОГО И БЫСТРОГО СОЗДАНИЯ ПРОГРАММ ДЛЯ METATRADER (ЧАСТЬ XI)


Здравствуйте. Вы сами начали писать содержимое файла Defines.mqh ?

Тогда просто удалите из вновь созданного файла всё ненужное. Я сам всё вписывал в пустой файл - оставил лишь шапку. Но лучше задавать вопросы по статьям в обсуждениях той статьи, вопросы по которой у вас возникли - в этой ветке им не место.

 
Как получить значения прибыли или убытка при достижении TP или SL в коде?

Например есть функция AccountFreeMarginCheck(), с помощью которой можно получить маржу. А функций хотя бы для определения стоимости пункта на указанном символе, объёме и типе ордера нет

MQL4
1...866867868869870871872873874875876877878879880...2693
Новый комментарий