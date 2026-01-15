Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 873
и чтобы она в нужную точку попала, а не над ней была.
Жирную точку как поставить? с координатой цены и времени.
Да, рисует, спасибо
А есть где-то таблица с кодами OBJ_ARROW от 1 до 32?
а то тут только от 32
https://docs.mql4.com/ru/constants/objectconstants/wingdings
А я пробую вводить от 1 до 32 и какие-то знаки рисует.
Эти коды засекречены, что их нет в справке? )
добрый день. можно ли перенести в сеты советника Only Long/Only Short/ Short & Long?
В сеты - нельзя, в шаблон - можно.
у меня знакомы советника купил, там в сетах эта графа есть.
Артем, здравствуйте
я - новичок, начала изучение языка MQL5 с вашей статьи Библиотека ... Часть 1 от 27.02.19
возникла проблема при создании файла Defines.mqh. Он выглядит не так, как в вашей статье - нет текстов на русском, после которых необходимо вставлять перечисления.
я вложила картинку к этому сообщению.
Спасибо большое
Елена
БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ПРОСТОГО И БЫСТРОГО СОЗДАНИЯ ПРОГРАММ ДЛЯ METATRADER (ЧАСТЬ XI)
Здравствуйте. Вы сами начали писать содержимое файла Defines.mqh ?
Тогда просто удалите из вновь созданного файла всё ненужное. Я сам всё вписывал в пустой файл - оставил лишь шапку. Но лучше задавать вопросы по статьям в обсуждениях той статьи, вопросы по которой у вас возникли - в этой ветке им не место.
Например есть функция AccountFreeMarginCheck(), с помощью которой можно получить маржу. А функций хотя бы для определения стоимости пункта на указанном символе, объёме и типе ордера нет
MQL4