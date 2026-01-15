Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 867
забыл как обновляться... только скачал с робо...
интересует не тест, но оптимизация - а это невозможно... так ка они (значения выставленные параметров) - сбрасываются
Оптимизация это многократный тест с разными параметрами. Так-что тест и оптимизация это одно и то-же, для данной проблемы. При начале теста\оптимизации в журнале есть распечатка с какими параметрами запущен советник. Можно сразу после запуска поставить паузу и открыв журнал прочесть. Да и если запущен с изменёнными параметрами, то они будут видны в закладке "Параметры".
Поскольку это новая установка, то можно с уверенностью сказать что это релизная версия 2007. Это вторая компания с такой проблемой. Интересно, если запустить на MQ будет-ли проявляться такая проблема? Обновиться можно подключившись, или открыв новый счёт MetaQuotes-Demo. И ещё через меню
Почему переменные extern не отображаются во входных параметрах индикатора MQL5?
добавьте
ну и не используйте старые конструкции языка, вместо extern используйте input , уже не помню, но был какой то косяк с extern , кажется их можно в коде модифицировать, а при новой инициализации они сбрасываются в начальные значения и предупреждения компилятор не выдает как с input. Хотя могу ошибаться
Различия:
input
extern
Так тоже почему-то не сработало
пролистал, но много вопросов, которые не интересны )))
если extern работает как написано в справке, то почему я не могу его обьявить в теле функции? - проверил, ошибка компиляции:
'extern' - unexpected token !!!test11.mq4 35 4
ну и на глобальном уровне почему не дает обьявить сложные типы данных , например так:
в общем использование extern вызывает больше вопросов чем необходимость его использования
в C++ с extern все предельно ясно - это внешняя глобальная переменная с помощью которой описывают переменные в других подключаемых модулях, возможно в библиотеках MQL нужно такое поведение, но библиотеки редко кто пишет, все пользуются #include
Так тоже почему-то не сработало
проверил в индикаторе даже без #property strict
показывает вкладку входные переменные, не знаю в чем проблема у Вас, вот мой код
Так тоже почему-то не сработало
Вам же написали: input и #property strict
И даже ссылку на справку дали.
Вам же написали: input и #property strict
И даже ссылку на справку дали.
Вот мой код