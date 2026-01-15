Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 866

Artyom Trishkin:
Загрузите историю. F2.

Спасибо!

А может ли из-за этого некорректно работать функция которая отслеживает просадку? Так как я вроде всё правильно сделал, Но она всё равно не только нарушается, но ещё и торговля продолжается

extern  double deposit    = 1000,
               equity     = 90.5;
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
bool bol;
   double horders = 0, torders = 0;
   for(int c = OrdersHistoryTotal() - 1; c >= 0; c--)
     {
      if(OrderSelect(c,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY) == true)
        {
         if(OrderMagicNumber() == id_number && (OrderComment() == "1" || OrderComment() == "2") && OrderOpenTime() >= ti)
           {
            horders += OrderProfit() + OrderCommission() + OrderSwap();
           };
        };
     };
   for(int d = OrdersTotal() - 1; d >= 0; d--)
     {
      if(OrderSelect(d,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) == true)
        {
         if(OrderMagicNumber() == id_number && (OrderComment() == "1" || OrderComment() == "2"))
           {
            torders += OrderProfit() + OrderCommission() + OrderSwap();
           };
        };
     };
   double tequity = deposit + horders + torders;
   if(tequity > max_equity) {max_equity = tequity;};
   if(tequity/max_equity*100 <= equity)
     {
      for(int e = OrdersTotal() - 1; e >= 0; e--)
        {
         if(OrderSelect(e,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) == true)
           {
            if(OrderMagicNumber() == id_number && (OrderComment() == "1" || OrderComment() == "2"))
              {
               bol = OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),(OrderType() == OP_BUY ? Bid : Ask),slippage,clrNONE);
              };
           };
        };
      ExpertRemove();
     };
 
Alexandr Sokolov:

Спасибо!

А может ли из-за этого некорректно работать функция которая отслеживает просадку? Так как я вроде всё правильно сделал, Но она всё равно не только нарушается, но ещё и торговля продолжается

Я не смогу ответить - нет времени разбираться, извините.
 
Возможно ли использовать массив в качестве входного параметра очень неудобно переприсваивать по 2 раза значения?
 

всем привет.
нужна ваша помощь, помогите поправить советник или подскажите код или где почитать...

например есть 20 ордеров buy.
по ним общий убыток например - 100$.
но так же среди этих 20 ордеров buy есть например 5 ордеров которые показывают прибыль например 20$.

как сделать так, что бы советник среди однонаправленных ордеров находил положительные ордера, считал их прибыль с учетом комиссии, свопа, спрэда и при достижении определенного положительного значения "плюсовых" ордеров их закрывал....

Без трала, без модификаций.

Помогите пожалуйста нубу люди добрые, торжественно обещаю освоить MQL4 и помогать нуждающимся!
Подскажите или скину советник на правку.

Вот один из промежуточных результатов теста (25% котировок на данном этапе теста достаточно)


Вот один из промежуточных результатов теста (25% котировок на данном этапе теста достаточно)

вот результаты одного из тестов 

 
Фриланс, если хотите, чтобы за вас всё сделали.

Либо показывайте код, и вам попробуют помочь там, где у вас что-то не получается. Форум - для помощи осваивающим MQL. Фраланс - для исполнения заказов.

почему вылетают (как сохранить для оптимизации) настройки под оптимизацию при перемещении во вкладку НАСТОРОЙКИ и обратно:

вот загрузил:



после

перехода во вкладку  НАСТРОЙКИ и обратно - скидывает значения для оптимизации




 
Roman Shiredchenko:

почему вылетают (как сохранить для оптимизации) настройки под оптимизацию при перемещении во вкладку НАСТОРОЙКИ и обратно:

вот загрузил:



перехода во вкладку  НАСТРОЙКИ и обратно - скидывает значения для оптимизации




Такое в МТ5 происходит уже давно. Даже 2007 билд мне демонстрировали сброс параметров. Как это связано между билдом и версией у брокера нам знать не дано, но мне кажется зависимость имеется. Аналогичная зависимость наблюдалась с минимальным лотом и шагом лота. У одного и того-же брокера на центовом билд 2025 показывал нормально, а на долларовом минимальный лот и шаг был 100, тогда как 2007 билд показывал 0.01. Это просто пояснение моего мнения.

Надеюсь что обновление исправит ситуацию, так как обсуждение этого уже было и было обещано исправить.

 
Alexey Viktorov:

Такое в МТ5 происходит уже давно. Даже 2007 билд мне демонстрировали сброс параметров. Как это связано между билдом и версией у брокера нам знать не дано, но мне кажется зависимость имеется. Аналогичная зависимость наблюдалась с минимальным лотом и шагом лота. У одного и того-же брокера на центовом билд 2025 показывал нормально, а на долларовом минимальный лот и шаг был 100, тогда как 2007 билд показывал 0.01. Это просто пояснение моего мнения.

Надеюсь что обновление исправит ситуацию, так как обсуждение этого уже было и было обещано исправить.

Cпасибо за информацию. По факту в настоящее время пробовать тестить через другого брокера на МТ5, если билды у них разные,  я правильно понимаю? чтобы не сбрасывались настройки  для оптимизации.
 
Roman Shiredchenko:
Cпасибо за информацию. По факту в настоящее время пробовать тестить через другого брокера на МТ5, если билды у них разные,  я правильно понимаю? чтобы не сбрасывались настройки  для оптимизации.

А обновить не пробовали?

Потом, не помню точно, но кажется если после установки параметров сразу запустить тест, не возвращаясь в закладку "Параметры", то тестирование будет с установленными параметрами.

 
Alexey Viktorov:

А обновить не пробовали?

Потом, не помню точно, но кажется если после установки параметров сразу запустить тест, не возвращаясь в закладку "Параметры", то тестирование будет с установленными параметрами.

забыл как обновляться... только скачал с робо...

интересует не тест, но оптимизация - а это невозможно... так ка они (значения выставленные параметров) - сбрасываются

