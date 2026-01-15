Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 866
Загрузите историю. F2.
Спасибо!
А может ли из-за этого некорректно работать функция которая отслеживает просадку? Так как я вроде всё правильно сделал, Но она всё равно не только нарушается, но ещё и торговля продолжается
Спасибо!
всем привет.
нужна ваша помощь, помогите поправить советник или подскажите код или где почитать...
например есть 20 ордеров buy.
по ним общий убыток например - 100$.
но так же среди этих 20 ордеров buy есть например 5 ордеров которые показывают прибыль например 20$.
как сделать так, что бы советник среди однонаправленных ордеров находил положительные ордера, считал их прибыль с учетом комиссии, свопа, спрэда и при достижении определенного положительного значения "плюсовых" ордеров их закрывал....
Без трала, без модификаций.
Помогите пожалуйста нубу люди добрые, торжественно обещаю освоить MQL4 и помогать нуждающимся!
Подскажите или скину советник на правку.
Буду тут следить, а для оперативной связи пишите в телегу @rs_tm
Вот один из промежуточных результатов теста (25% котировок на данном этапе теста достаточно)
Буду тут следить, а для оперативной связи пишите в телегу
Фриланс, если хотите, чтобы за вас всё сделали.
Либо показывайте код, и вам попробуют помочь там, где у вас что-то не получается. Форум - для помощи осваивающим MQL. Фраланс - для исполнения заказов.
почему вылетают (как сохранить для оптимизации) настройки под оптимизацию при перемещении во вкладку НАСТОРОЙКИ и обратно:
вот загрузил:
после
перехода во вкладку НАСТРОЙКИ и обратно - скидывает значения для оптимизации
Такое в МТ5 происходит уже давно. Даже 2007 билд мне демонстрировали сброс параметров. Как это связано между билдом и версией у брокера нам знать не дано, но мне кажется зависимость имеется. Аналогичная зависимость наблюдалась с минимальным лотом и шагом лота. У одного и того-же брокера на центовом билд 2025 показывал нормально, а на долларовом минимальный лот и шаг был 100, тогда как 2007 билд показывал 0.01. Это просто пояснение моего мнения.
Надеюсь что обновление исправит ситуацию, так как обсуждение этого уже было и было обещано исправить.
Cпасибо за информацию. По факту в настоящее время пробовать тестить через другого брокера на МТ5, если билды у них разные, я правильно понимаю? чтобы не сбрасывались настройки для оптимизации.
А обновить не пробовали?
Потом, не помню точно, но кажется если после установки параметров сразу запустить тест, не возвращаясь в закладку "Параметры", то тестирование будет с установленными параметрами.
забыл как обновляться... только скачал с робо...
интересует не тест, но оптимизация - а это невозможно... так ка они (значения выставленные параметров) - сбрасываются