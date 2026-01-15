Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1786
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Приветствую. Подскажите, пожалста, как для тестера задать уровни RSI ?
при попытке вот так получить параметры при отладке на реальных данных вроде все норм, а при отладке на истории ошибка 4014 (Системная функция не разрешена для вызова)
Приветствую. Подскажите, пожалста, как для тестера задать уровни RSI ?
при попытке вот так получить параметры при отладке на реальных данных вроде все норм, а при отладке на истории ошибка 4014 (Системная функция не разрешена для вызова)
Тогда, в режиме тестирования можно добавить два объекта OBJ_HLINE. А в остальных режимах использовать обычный способ.
Подскажите, а что можно использовать для вызова другого эксперта или индикатора. Ок, для индикатора есть iCustom(). Это всё? Ещё как-то можно из одного эксперта передавать что-то другому эксперту или индикатору?
Тогда, в режиме тестирования можно добавить два объекта OBJ_HLINE. А в остальных режимах использовать обычный способ.
А именно задать уровни возможно?
А именно задать уровни возможно?
Вы же сами сказали, на реальных данных всё у вас работает, но в тестере уровни не показываются. Я сказал, тогда создайте две линии в окне индикатора, когда он запущен в тестере. При работе на реальных данных, пусть всё остаётся как есть. И чем вам это не решение проблемы, а созданные горизонтальные линии в осцилляторе не уровни?
Подскажите, а что можно использовать для вызова другого эксперта или индикатора. Ок, для индикатора есть iCustom(). Это всё? Ещё как-то можно из одного эксперта передавать что-то другому эксперту или индикатору?
Нужно сохранить шаблон с экспертом и вызвать его с помощью ChartApplyTemplate .
Вы же сами сказали, на реальных данных всё у вас работает, но в тестере уровни не показываются. Я сказал, тогда создайте две линии в окне индикатора, когда он запущен в тестере. При работе на реальных данных, пусть всё остаётся как есть. И чем вам это не решение проблемы, а созданные горизонтальные линии в осцилляторе не уровни?
В тестере уровни отображаются, но не могу найти как задать нужные.
Я с первого раза прочитал, благодарю за ответ.
Что, кому, и зачем надо - это другой вопрос.
В тестере уровни показываются, но не могу найти как задать нужные.
https://www.mql5.com/ru/docs/customind/indicatorsetinteger
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/indicatorconstants/customindicatorproperties#enum_customind_property_integer
https://www.mql5.com/ru/docs/customind/indicatorsetdouble
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/indicatorconstants/customindicatorproperties#enum_customind_property_double
INDICATOR_LEVELS
Количество уровней на окне индикатора
INDICATOR_LEVELVALUE
Значение уровня
На этом ресурсе назвать брокера равно обсуждению. А барабашка не дремлет и грозит репрессиями. Так-что ищите сами…