Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1786

Приветствую. Подскажите, пожалста, как для тестера задать уровни RSI ?

при попытке вот так получить параметры при отладке на реальных данных вроде все норм, а при отладке на истории ошибка 4014 (Системная функция не разрешена для вызова)



 
Andrey Sokolov #:

Тогда, в режиме тестирования можно добавить два объекта OBJ_HLINE. А в остальных режимах использовать обычный способ.

 
Подскажите, а что можно использовать для вызова другого эксперта или индикатора. Ок, для индикатора есть iCustom(). Это всё? Ещё как-то можно из одного эксперта передавать что-то другому эксперту или индикатору?
 
leonerd #:
EventChartCustom
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| послать широковещательное сообщение всем открытым графикам       | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
void BroadcastEvent(long lparam,double dparam,string sparam) 
  { 
   int eventID=broadcastEventID-CHARTEVENT_CUSTOM; 
   long currChart=ChartFirst(); 
   int i=0; 
   while(i<CHARTS_MAX)                // у нас наверняка не больше CHARTS_MAX открытых графиков 
     { 
      EventChartCustom(currChart,eventID,lparam,dparam,sparam); 
      currChart=ChartNext(currChart); // на основании предыдущего получим новый график 
      if(currChart==-1) break;        // достигли конца списка графиков 
      i++;                            // не забудем увеличить счетчик 
     } 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+
 
Mihail Matkovskij #:

Тогда, в режиме тестирования можно добавить два объекта OBJ_HLINE. А в остальных режимах использовать обычный способ.

А именно задать уровни возможно?

 
Вы же сами сказали, на реальных данных всё у вас работает, но в тестере уровни не показываются. Я сказал, тогда создайте две линии в окне индикатора, когда он запущен в тестере. При работе на реальных данных, пусть всё остаётся как есть. И чем вам это не решение проблемы, а созданные горизонтальные линии в осцилляторе не уровни?

 
leonerd #:
Подскажите, а что можно использовать для вызова другого эксперта или индикатора. Ок, для индикатора есть iCustom(). Это всё? Ещё как-то можно из одного эксперта передавать что-то другому эксперту или индикатору?

Нужно сохранить шаблон с экспертом и вызвать его с помощью ChartApplyTemplate . 

ChartApplyTemplate - Операции с графиками - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Mihail Matkovskij #:

Вы же сами сказали, на реальных данных всё у вас работает, но в тестере уровни не показываются. Я сказал, тогда создайте две линии в окне индикатора, когда он запущен в тестере. При работе на реальных данных, пусть всё остаётся как есть. И чем вам это не решение проблемы, а созданные горизонтальные линии в осцилляторе не уровни?

В тестере уровни отображаются, но не могу найти как задать нужные. 

Я с первого раза прочитал, благодарю за ответ.

Что, кому, и зачем надо - это другой вопрос.

 
Andrey Sokolov #:

В тестере уровни показываются, но не могу найти как задать нужные. 

https://www.mql5.com/ru/docs/customind/indicatorsetinteger

https://www.mql5.com/ru/docs/constants/indicatorconstants/customindicatorproperties#enum_customind_property_integer

https://www.mql5.com/ru/docs/customind/indicatorsetdouble

https://www.mql5.com/ru/docs/constants/indicatorconstants/customindicatorproperties#enum_customind_property_double

INDICATOR_LEVELS

Количество уровней на окне индикатора


INDICATOR_LEVELVALUE

Значение уровня
IndicatorSetInteger - Пользовательские индикаторы - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Alexey Viktorov #:

На этом ресурсе назвать брокера равно обсуждению. А барабашка не дремлет и грозит репрессиями. Так-что ищите сами…

Я сильно извиняюсь господа мне не хотелось бы вмешиваться в такой интересный и высокоинтеллектуальный разговор но у меня очень трудная проблема: мне все время в личном кабинете пишут что логин не правильный как его сменить без помощи брокера?
