Запутался. Как получить реальный профит (убыток) по открытому ордеру (не отложке) на MT4 с учетом всех комиссий, свопов и т.п. (т.е. то что получим после закрытия позиции) ? OrderProfit() + OrderSwap() + OrderCommission() или просто OrderProfit() или что-то другое ? Хотелось бы хоть что-то заработать после закрытия ордера.
Как разместить эти цифры объемов на свечах в подвальном окне, тоесть снизу или сделать все цифры, чтобы они шли все как по линии одной горизонтально по центру, если не получится с подвалом. Буду весьма благодарен за помощь.
#property indicator_chart_window
Создаю синтетический символ на основе EURUSD, название ZIGZAG (для исключения конфликта имен)
Импортирую минутные бары, все успешно импортируется, но при повторном запросе количество баров 0. В папке «history\символ» есть созданный файл «2019.hcc» объемом 39 mb, в папке «ticks» все пусто. Менял терминал (текущая версия от 30 мая 2019 г), компьютер – везде не работает.
В чем может быть ошибка?
всем привет. а как насчет того что бы доработать в МТ 4 статью Баланс на Демо версии и сделать ее изменяемой? Что бы была возможность демо баланс по своему усмотрению изменять. Либо пополнить . либо вывести демо средства и приблизить торговлю на демо максимально к реальной?
MetaTrader4 уже никто не будет дорабатывать - развитие этой платформы давно остановлено. Максимум - исправляются значимые баги.
Переходите на MetaTrader5 и используйте TesterWithdrawal()
Здравствуйте, если есть , например, buystop и buylimit.
Открывается buystop нужно модифицировать buylimit и выставить новый buystop.
Открывается buylimit нужно модифицировать buystop и выставить новый buylimit.
Попыталась сделать так, открывает, но закидывает ошибками OrderModify error 1, OrderModify error 130. Как это поправить не могу сообразить. Помогите плиз.
С чём связаны эти ошибки при тестировании советника в тестере стратегий в МТ4?
