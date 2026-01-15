Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 865

Yan Barmin:
Запутался. Как получить реальный профит (убыток) по открытому ордеру (не отложке) на MT4 с учетом всех комиссий, свопов и т.п. (т.е. то что получим после закрытия позиции) ? OrderProfit() + OrderSwap() + OrderCommission() или просто OrderProfit() или что-то другое ? Хотелось бы хоть что-то заработать после закрытия ордера.
 OrderProfit() + OrderSwap() + OrderCommission()
 

Как разместить эти цифры объемов на свечах в подвальном окне, тоесть снизу или сделать все цифры, чтобы они шли все как по линии одной горизонтально по центру, если не получится с подвалом. Буду весьма благодарен за помощь.

#property indicator_chart_window

#property indicator_width1 2
#property indicator_width2 2
#property indicator_width3 2
#property indicator_width4 4
#property indicator_width5 4

#property indicator_color1 SkyBlue
#property indicator_color2 Maroon
#property indicator_color3 Yellow
#property indicator_color4 Blue
#property indicator_color5 DeepPink

extern int BarsToCount = 990;

extern string pus1 = "";
extern string p_s = "Points settings";
extern bool use_points = true;
extern int distance_point = 5;
extern color color_point_u = Lime;
extern color color_point_d = DeepPink;
extern color color_point_s = Yellow;
extern int size_point = 14;

extern string pus2 = "";
extern string s_w = "Way";
extern bool use_show_same_way = true;
extern bool use_show_daily_way = true;

extern string pus3 = "";
extern string al = "Alerts";
extern bool use_alerts = false;
extern string up_alert = "Up";
extern string down_alert = "Down";


double up[];
double down[];
double mid[];
double up2[];
double down2[];
double none[];

static int prevtime = 0;

//
int init()
  {

IndicatorShortName("A");
 return(0);
  }

//
int deinit()
  {
  string name_de;
  
  for(int c=BarsToCount;c>=0;c--)
  {
  name_de="Vol_"+DoubleToStr(c,0);
  if(ObjectFind(name_de)!=-1) ObjectDelete(name_de);
  }
 return(0);
  }
  
  
//////////////////////////////////////////
int start()
  {
  ////////////
   up[0]=EMPTY_VALUE;
  down[0]=EMPTY_VALUE;
  mid[0]=EMPTY_VALUE;
if(Close[0]>Open[0]) up[0]=Volume[0];
if(Close[0]<Open[0]) down[0]=Volume[0];
if(Close[0]==Open[0]) mid[0]=Volume[0];

////////////////
  if(use_points)
  Ob_cre(0);

  if(!use_points)
  Ob_del(0);
////////////
  if (Time[0] == prevtime) return(0);
   prevtime = Time[0];
  
  ///////////////////////////
  for(int c=BarsToCount;c>=1;c--)
  {
  ////////////
  if(use_points)
Ob_cre(c);

  if(!use_points)
  Ob_del(c);
  
////////////
  up[c]=EMPTY_VALUE;
  down[c]=EMPTY_VALUE;
  mid[c]=EMPTY_VALUE;
  up2[c]=EMPTY_VALUE;
  down2[c]=EMPTY_VALUE;

/////////////////  
if(Close[c]>Open[c]) up[c]=Volume[c];
if(Close[c]<Open[c]) down[c]=Volume[c];
if(Close[c]==Open[c]) mid[c]=Volume[c];
none[c]=Volume[c]+Volume[c]/6;


//////////////
if(use_show_same_way)
{

if(Close[c]>Open[c] && Close[c+1]>Open[c+1]) 
{
up2[c]=Volume[c]; up2[c+1]=Volume[c+1];
up[c]=EMPTY_VALUE; up[c+1]=EMPTY_VALUE;
}

if(Close[c]<Open[c] && Close[c+1]<Open[c+1]) 
{
down2[c]=Volume[c]; down2[c+1]=Volume[c+1]; 
down[c]=EMPTY_VALUE; down[c+1]=EMPTY_VALUE; 
}

}


if(use_alerts)
{
if(up2[1]!=EMPTY_VALUE && up2[4]==EMPTY_VALUE) Alert(up_alert);
if(down2[1]!=EMPTY_VALUE && down2[4]==EMPTY_VALUE) Alert(down_alert);
}
 }
   return(0);
  }
//func
//+------------------------------------------------------------------+///////////////////////////////
void Ob_cre(int num_of_bar)
{
string name="Vol_"+DoubleToStr(num_of_bar,0);

color col_po;
if(Close[num_of_bar]>Open[num_of_bar]) col_po=color_point_u;
if(Close[num_of_bar]<Open[num_of_bar]) col_po=color_point_d;
if(Close[num_of_bar]==Open[num_of_bar]) col_po=color_point_s;

if(ObjectFind(name)==-1)
{
ObjectCreate(name,OBJ_TEXT,0,0,0);
}
ObjectSet(name,OBJPROP_TIME1,Time[num_of_bar]);
ObjectSet(name,OBJPROP_PRICE1,High[num_of_bar]+distance_point*Point);
ObjectSet(name,OBJPROP_ANGLE,90);
ObjectSetText(name,DoubleToStr(Volume[num_of_bar],0),size_point,"Arrial",col_po);
ObjectSet(name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);
}

//
void Ob_del(int num_of_bar)
{
string name="Vol_"+DoubleToStr(num_of_bar,0);
}

Файлы:
 

Создаю синтетический символ на основе EURUSD, название ZIGZAG (для исключения конфликта имен)

Импортирую минутные бары, все успешно импортируется, но при повторном запросе количество баров 0. В папке «history\символ» есть созданный файл «2019.hcc» объемом 39 mb, в папке «ticks» все пусто. Менял терминал (текущая версия от 30 мая 2019 г), компьютер – везде не работает.

В чем может быть ошибка?

simvol.zip  809 kb
Файлы:
 
SEM:

В совпадении имен
 
всем привет. а  как насчет того что бы доработать в МТ 4 статью Баланс на Демо версии и сделать ее изменяемой? Что бы была возможность демо баланс по своему усмотрению изменять. Либо пополнить . либо вывести демо средства и приблизить торговлю на демо максимально к реальной?
 
oleqas1:
всем привет. а  как насчет того что бы доработать в МТ 4 статью Баланс на Демо версии и сделать ее изменяемой? Что бы была возможность демо баланс по своему усмотрению изменять. Либо пополнить . либо вывести демо средства и приблизить торговлю на демо максимально к реальной?

MetaTrader4 уже никто не будет дорабатывать - развитие этой платформы давно остановлено. Максимум - исправляются значимые баги.

Переходите на MetaTrader5 и используйте TesterWithdrawal()

Здравствуйте, Как посчитать волатильность европейских сессии за 3 дня?
 

Здравствуйте, если есть , например, buystop и buylimit.

Открывается buystop нужно модифицировать  buylimit и выставить новый buystop.

Открывается buylimit нужно модифицировать  buystop и выставить новый buylimit.

Попыталась сделать так, открывает, но закидывает ошибками OrderModify error 1, OrderModify error 130. Как это поправить не могу сообразить. Помогите плиз.


void OnTick()
  {
      price_buystop = NormalizeDouble(Ask+StopLoss*Point,Digits);
      price_buyLimit = NormalizeDouble(price_buystop-StopLoss*2*Point,Digits);
      price_buy = PriceOpenLastPos();
      
      //для байстоп
        if (BuyStopCount()==0)//если нет байстопа
       { 
       TP= NormalizeDouble(price_buystop + TakeProfit*Point,Digits);
       SL= NormalizeDouble(price_buystop - StopLoss*Point,Digits);  
       if(CountBuy()==0)// и нет открытых бай 
       {    
       int ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,Lots,price_buystop,Slippage,SL,TP,"buystop",Magic,0,Blue);       
       if (ticket <0) Print ("Не удалось открыть buystop ");
       }
         if (CountBuy()>=1) // если нет байстоп но есть открытая
         {  
        price_buystop = NormalizeDouble(price_buy + StopLoss*Point,Digits);
        int ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,Lots,price_buystop,Slippage,SL,TP,"buystop",Magic,0,Blue);       
        if (ticket <0) Print ("Не удалось открыть buystop ");            
         } 
      } else {   //если есть байстоп модифицируем
      if (CountBuy()>=1)//и есть открытые и байстоп
         {        
         price_buystop = NormalizeDouble(price_buy+StopLoss*Point,Digits);
         TP= NormalizeDouble(price_buystop + TakeProfit*Point,Digits);
         SL= NormalizeDouble(price_buystop - StopLoss*Point,Digits);        
         bool res = OrderModify(OrderTicket(),price_buystop,SL,TP,0,Blue);     
         }   
      }
      
   //для байлимит
        if (BuyLimitCount()==0) // если нет байлимит
       {   
       TP= NormalizeDouble(price_buyLimit + TakeProfit*Point,Digits);
       SL= NormalizeDouble(price_buyLimit - StopLoss*Point,Digits); 
        if(CountBuy()==0)// и нет открытых открываем
        {
         int ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUYLIMIT,Lots,price_buyLimit,Slippage,SL,TP,"BuyLimit",Magic,0,Blue);       
         if (ticket <0) Print ("Не удалось открыть BuyLimit ");   
        }
        if (CountBuy()>=1)// если открытая есть
         {         
        price_buyLimit = NormalizeDouble(price_buy - StopLoss*Point,Digits);       
        int ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUYLIMIT,Lots,price_buyLimit,Slippage,SL,TP,"BuyLimit",Magic,0,Blue);         
        if (ticket <0) Print ("Не удалось открыть BuyLimit ");            
         }           
      }  else { // если есть байлимит и есть открытая
       if (CountBuy()>=1)
         {
         price_buyLimit = NormalizeDouble(price_buy-StopLoss*Point,Digits);         
         TP= NormalizeDouble(price_buyLimit + TakeProfit*Point,Digits);
         SL= NormalizeDouble(price_buyLimit - StopLoss*Point,Digits);        
         bool res = OrderModify(OrderTicket(),price_buyLimit,SL,TP,0,Blue);    
         }   
      }
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
// проверяем есть ли байстоп ордера с конца
  int BuyStopCount()
  {
  int count = 0;
  for (int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
  {
    if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) == true && 
        OrderMagicNumber()== Magic && OrderType() == OP_BUYSTOP )                        
        {
        count ++;
        }
    }
    return(count); 
  }
  
  // проверяем есть ли ,байлимит ордера с конца
  int BuyLimitCount()
  {
  int count = 0;
  for (int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
  {
    if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) == true && OrderMagicNumber()== Magic &&                        
        OrderType() == OP_BUYLIMIT )                       
        {
        count ++;
        }
    }
    return(count);      
  }
  
   //проверяем открытые ордера покупку
  int CountBuy()
  {
  int count = 0;
  for (int trade = OrdersTotal()-1; trade>=0; trade --)
  {
    if (OrderSelect (trade, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES) ==true)
    {
      if (OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()== Magic && OrderType()== OP_BUY)
        count++;
    }
   }return(count);
  }
  
  
  // возвращает цену открытия последней открытой позиции
  
  double PriceOpenLastPos()
{
int k=OrdersTotal();
double r =0;
int i;

for (i=0; i<k; i++)
  {
  if (OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==true)
   {
    if (OrderSymbol()== Symbol() && OrderMagicNumber()== Magic && OrderType()== OP_BUY)
     r=OrderOpenPrice();
   }
}return (r);
}
 

С чём связаны эти ошибки при тестировании советника в тестере стратегий в МТ4?


 
Alexandr Sokolov:

С чём связаны эти ошибки при тестировании советника в тестере стратегий в МТ4?


Загрузите историю. F2.
