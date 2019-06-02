MT5 самостоятельно сбрасывает настройки в тестере после перехода на вкладку "Настройки" - страница 3

Новый комментарий
 
Pavlo Buglak:

Добрый день,


Я переустановил Windows 7 в компьютере и установил MT5 для Windows.

В тестере стратегий после того как отмечаешь галочками оптимизируемый параметр и задаешь параметры тестирования, все эти данные сбрасываются после перехода на страницу "Настройки" для старта тестирования.
Т.е. при переходе назад на страницу "Параметры" все настройки (галочки, введенные параметры тестирования) автоматически сбрасываются, как будто ничего и не отмечал и восстанавливаются настройки, зашитые в коде советника.


Аналогичная проблема на вновь установленном терминале, стоит два терминала, на одном все нормально работает, на втором настройки скидываются.

2019.03.19 21:33:34.937 Terminal Windows 7 Service Pack 1 (build 7601) x64, IE 11, Intel Celeron  N2830 @ 2.16GHz, Memory: 308 / 1934 Mb, Disk: 200 / 297 Gb, GMT+7


 

Расследование показало, что при запуске терминала после чистой установки не создаётся подпапка "Tester" в <папке данных клиентского терминала>\MQL5\Profiles\.

Если эту подпапку создать руками, то проблема сброса настроек исчезает.

Запуск платформы - Для продвинутых пользователей - MetaTrader 5
Запуск платформы - Для продвинутых пользователей - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
По завершении установки в меню "Пуск" создается группа программ торговой платформы, а на рабочем столе дополнительно помещается ярлык программы. Используйте их для запуска. Нельзя запускать одновременно две копии платформы из одной директории. Чтобы одновременно запустить несколько копий, установите соответствующее количество программ в разные...
 
Slava:

Расследование показало, что при запуске терминала после чистой установки не создаётся подпапка "Tester" в <папке данных клиентского терминала>\MQL5\Profiles\.

Если эту подпапку создать руками, то проблема сброса настроек исчезает.

Закрепил в первом сообщении темы.

 
В режиме /portable приходится каждый раз запускаться из командной строки.
Я обошел эту проблему вот так (bat-файл):

%SystemDrive%
cd \Program Files\ForexChief MT5\
start terminal64.exe /portable

Работает!!!
 

MT5 самостоятельно сбрасывает настройки в тестере после перехода на вкладку "Настройки"


Уже никто ничего не сбрасывает (MetaTrader 5 x64 build 2064 started (MetaQuotes Software Corp.))

[Удален]  
Vladimir Karputov:

MT5 самостоятельно сбрасывает настройки в тестере после перехода на вкладку "Настройки"


Уже никто ничего не сбрасывает (MetaTrader 5 x64 build 2064 started (MetaQuotes Software Corp.))

мне это не помогло ((( 

 
Aliaksandr Vasilenka:

мне это не помогло ((( 

Этого никто не узнает, так как Вы не предоставили МИНИМУМ:

  • первые три строчки из вкладки "Журнал" терминала, после перезапуска терминала - пример:

2019.06.02 16:40:57.102 MetaTrader 5 x64 build 2064 started (MetaQuotes Software Corp.)
2019.06.02 16:40:57.104 Windows 10 (build 18362) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, Memory: 3504 / 8077 Mb, Disk: 89 / 415 Gb, GMT+2
2019.06.02 16:40:57.104 C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Проблема с MT5 самостоятельно сбрасывает настройки в тестере после перехода на вкладку "Настройки"

Aliaksandr Vasilenka, 2019.06.02 17:21

Всем привет есть проблема. Уже как 2 недели MT5 самостоятельно сбрасывает настройки в тестере после перехода на вкладку "Настройки"

Я переустановил Windows 10 в компьютере и установил MT5 определенного брокера в котором ранее все тестировал уже несколько лет  для Windows.

В тестере стратегий после того как отмечаешь галочками оптимизируемый параметр и задаешь параметры тестирования, все эти данные сбрасываются после перехода на страницу "Настройки" для старта тестирования.
Т.е. при переходе назад на страницу "Параметры" все настройки (галочки, введенные параметры тестирования) автоматически сбрасываются, как будто ничего и не отмечал и восстанавливаются настройки, зашитые в коде советника.

В чем причина этого?
Это какая-то ошибка в MT5?


 
Aliaksandr Vasilenka:

мне это не помогло ((( 

попробуйте еще раз. Только что провел процедуру создания папки - все заработало...


 
Aliaksandr Vasilenka:

мне это не помогло ((( 

значит криво делали. Пробуйте еще раз:

"

Расследование показало, что при запуске терминала после чистой установки не создаётся подпапка "Tester" в <папке данных клиентского терминала>\MQL5\Profiles\.

Если эту подпапку создать руками, то проблема сброса настроек исчезает."

У меня все исправилось... 

Запуск платформы - Для продвинутых пользователей - MetaTrader 5
Запуск платформы - Для продвинутых пользователей - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
По завершении установки в меню "Пуск" создается группа программ торговой платформы, а на рабочем столе дополнительно помещается ярлык программы. Используйте их для запуска. Нельзя запускать одновременно две копии платформы из одной директории. Чтобы одновременно запустить несколько копий, установите соответствующее количество программ в разные...
1234
Новый комментарий