MT5 самостоятельно сбрасывает настройки в тестере после перехода на вкладку "Настройки" - страница 3
Добрый день,
Я переустановил Windows 7 в компьютере и установил MT5 для Windows.
В тестере стратегий после того как отмечаешь галочками оптимизируемый параметр и задаешь параметры тестирования, все эти данные сбрасываются после перехода на страницу "Настройки" для старта тестирования.
Т.е. при переходе назад на страницу "Параметры" все настройки (галочки, введенные параметры тестирования) автоматически сбрасываются, как будто ничего и не отмечал и восстанавливаются настройки, зашитые в коде советника.
Аналогичная проблема на вновь установленном терминале, стоит два терминала, на одном все нормально работает, на втором настройки скидываются.
2019.03.19 21:33:34.937 Terminal Windows 7 Service Pack 1 (build 7601) x64, IE 11, Intel Celeron N2830 @ 2.16GHz, Memory: 308 / 1934 Mb, Disk: 200 / 297 Gb, GMT+7
Расследование показало, что при запуске терминала после чистой установки не создаётся подпапка "Tester" в <папке данных клиентского терминала>\MQL5\Profiles\.
Если эту подпапку создать руками, то проблема сброса настроек исчезает.
Закрепил в первом сообщении темы.
Уже никто ничего не сбрасывает (MetaTrader 5 x64 build 2064 started (MetaQuotes Software Corp.))
мне это не помогло (((
Этого никто не узнает, так как Вы не предоставили МИНИМУМ:
попробуйте еще раз. Только что провел процедуру создания папки - все заработало...
значит криво делали. Пробуйте еще раз:
"
Расследование показало, что при запуске терминала после чистой установки не создаётся подпапка "Tester" в <папке данных клиентского терминала>\MQL5\Profiles\.
Если эту подпапку создать руками, то проблема сброса настроек исчезает."
У меня все исправилось...