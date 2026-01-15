Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 362

Всем спасибо прикрутил из статьи эмулятор IndicatorCounted(), и подшаманил буфера,вроде завелось буду тестировать, статью рекомендую,помогло.

 

Один нюанс если позволите 

 double pick_buffer[1];
  for(int n=ArraySize(ExtMapBuffer1)-1,ii=0;n>=0;n--,ii++)
   {
     if(ExtMapBuffer1[n]!=0)
     {
    
     pick_buffer[ii]=ExtMapBuffer1[n];//тут вылетает!!!!
      if(n!=0){ ArrayResize(pick_buffer,ArraySize(pick_buffer)+1);}
     Print("next pick is ",ExtMapBuffer1[n]);
     }
   }

сделал все что мог предохранитель на предохранителе, все равно ошибка-выход за пределы массива не могу сам разобраться

разобрался,ArraySize работает только с динамическими массивами.

Подскажете как можно протестировать советник когда рынок закрыт?

 
Вам очень много раз сказали, что вы идёте не по тому пути. Дальше - хуже.

Вам, уж если очень хотите индикатор в советник впихнуть, нужно всего-навсего посмотреть что индикатор делает на каждой итерации цикла, и вот все эти действия сделать в виде функции. Затем просто в советнике в цикле находить нужные вам данные при помощи этой функции и сохранять нужные данные в массиве. И время самой последней найденной информации.

И цикл не нужно делать на каждом тике - лишнее. С открытием нового бара просто ищете недостающие данные - у вас есть время самых последних данных - вот и ищете только до этого времени.

ArraySize() работает с любыми массивами.
 
ijonhson:  Подскажете как можно протестировать советник когда рынок закрыт?

При закрытом рынке, отключенном интернете проверить советник на исторических данных

   поможет Тестер, встроенный в терминал

 

