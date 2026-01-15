Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 362
Всем спасибо прикрутил из статьи эмулятор IndicatorCounted(), и подшаманил буфера,вроде завелось буду тестировать, статью рекомендую,помогло.
Один нюанс если позволите
сделал все что мог предохранитель на предохранителе, все равно ошибка-выход за пределы массива не могу сам разобраться
разобрался,ArraySize работает только с динамическими массивами.
Подскажете как можно протестировать советник когда рынок закрыт?
Вам очень много раз сказали, что вы идёте не по тому пути. Дальше - хуже.
Вам, уж если очень хотите индикатор в советник впихнуть, нужно всего-навсего посмотреть что индикатор делает на каждой итерации цикла, и вот все эти действия сделать в виде функции. Затем просто в советнике в цикле находить нужные вам данные при помощи этой функции и сохранять нужные данные в массиве. И время самой последней найденной информации.
И цикл не нужно делать на каждом тике - лишнее. С открытием нового бара просто ищете недостающие данные - у вас есть время самых последних данных - вот и ищете только до этого времени.ArraySize() работает с любыми массивами.
При закрытом рынке, отключенном интернете проверить советник на исторических данных
поможет Тестер, встроенный в терминал
Все повторяется.
Что спрашивали десять лет назад, спрашивают и сейчас. Становится даже страшно. Похоже эволюции нет.
Хотя есть одно различие - значительно уменьшилось количество умных генераторов идей.
А это уже регресс.
Стареем ...
Ответ не верен. Система мышления поменялась. И с этим уже трудно что поделать.
Нужно возвращаться к советской системе образования. И чем скорей, тем с меньшими потерями в будущем. Но это отступление от темы ...
К сожалению сейчас работаю в системе образования. Возврат невозможен.
Советская система образования сейчас пока жива только в Израиле.
Хотя более правильно ее назвать российской (до революционной), хотя и от советской что-то взято
