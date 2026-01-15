Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1723
А ведь как просто сложить в массив и отсортировать по нужному критерию. Но уже 100500 страниц подвязываем костыли к пяткам.
Ну ведь проверить проще и быстрей чем ждать ответ от кого-то…
мои умения в mql еще слишком малы) я конечно могу попробовать, но это займет у меня кучу времени) поэтому лучше заранее узнать, возможно ли что-то сделать, чем потратить кучу времени и понять, что так сделать не получится)
когда набью руку и будет больше свободного времени, то конечно будет легче самому попробовать, но пока что я лучше спрошу у более опытных людей, можно ли это провернуть.
В вашем случае, если умения не велики, а логическое мышление работает, что можно понять из этого вопроса
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
Scarick, 2021.11.06 17:01
То есть если в индикаторе я подпишусь 5 символов, то только через один OnBookEvent() я могу работать со всеми 5 символами? Главное только фильтровать по какому символу произошло изменение?
Покажи, пожалуйста, пример в коде. Я не знаю как сложить в массив, а потом еще и отсортировать.
Посмотри здесьhttps://www.mql5.com/ru/articles/1404 Сортировки там нет, но сложить в массив.
Покажи, пожалуйста, пример в коде. Я не знаю как сложить в массив, а потом еще и отсортировать.
bool BubleSort(struct &arr[])
{
for(int i = ArraySize(arr)-1;i>=0;i--)
for(int j = i-1;j>=0;j--) {
if (Compare(arr[i],arr[j])<0 ) Swap(arr[i],arr[j]);
}
}
да ну вас нах - ступайте в школу...такие микро-алгоритмы пишуться по памяти и в пьяном угаре, зажмурив один глаз
серьёзно : пройдите алгоритмические курсы какие-нить..
Maxim Kuznetsov #:
Интересная манера общения...не стоило напрягаться
нормальная манера - вам приведён алгоритм сортировки. Всё путём, нормальный buble-sort. Никто не напрягался.
и нормальный в действительности посыл - почитайте про алгоритмы
ну почитайте уже литературку.
Доброго времени суток Господа программисты!!!!
Попробую ещё раз обратится со своим вопросом но чуть перефразировав его.
В сеточном советнике нужно найти тикет предпоследнего ордера. Решение типа -1 от тикета максимального ордера не проходит может быть это будет работать в тестере стратегий но на демо и реальных счетах не работает прикладываю картинку будет понятно почему.
Я написал код функции определения тикета предпоследнего ордера. Его логика следующая: после перебора всех открытых ордеров в сетке находим самый максимальный следующий за ним и есть нужный тикет ордера.
Но уровень моего программирования не высок и в код закралась какая то ошибка. Результат этой функции самый минимальный тикет. Вот эти две функции макс тикет и предпоследний тикет. Функция определения макс. тикета работает без нареканий.
Прошу Вас подсказать в чем ошибка. Спасибо.
Да уже понял, как попробовать с меньшими трудозатратами. Но через тестер это не проверишь. Надо ждать рабочие дни. Но могли бы и ответить прямо) я же не прошу за меня код написать, лишь обратился с вопросом.
Ну вот… У меня и в мыслях не было вас обидеть. А что изменилось-бы от положительного ответа? Ведь по любому надо писать и, проверять только в рабочее время.