Массив записывается только в .bin файл и открыть его для чтения глазами... я такого приложения не знаю, вряд-ли существует. Чтобы можно было прочесть записанное надо писать в формат .csv или .txt соответственно другими функциями поэлементно в цикле, а не FileWriteArray().
как исправить ошибку?
Сделайте так.
Привет.
Вопрос: Можно ли в МТ4 согласовать цвет ИЗ буфера с графикой, при условии изменения цвета индикатора стоящего на графике ?
В коде
#property indicators_color1 clrYellow
***
***
ObjectCreate(…….);
ObjectSetInteger(...indicators_color1);
Проблема; при изменении цвета в индикаторе цвет буферной линии меняется, а в графике тот же, что в #property. Нужно согласование.
Пока решил через input color , НО это две записи в коде, два изменения в настройках, а хотелось бы через буфер одной настройкой.
Спасибо за любой ответ.
Набрал схематично со смартфона.
Должно работать. Вы удаляете объект в OnDeinit(), чтобы создать новый при изменении входных параметров, с нужным цветом ?
Если вы знаете как создать точное имя объекта, то нет смысла перебирать все объекты на графике.
Достаточно перебрать эти (предполагаемые) имена.
Спасибо.
@Vitaly Muzichenko
В коде стоит Magenta.
Точки это буфер. Линия это графика.В этом проблема. Цвет ИЗ глобальной переменной в линию ObjectSetInteger(...indicators_color1) НЕ ПОСТУПАЕТ при изменениях!!!! Думаю #property indicators_color1 clrMagenta изменения в прикрепленном к графику индикаторе относится ТОЛЬКО для буфера... В остальном значение используется в коде как глобальная переменная....
Поправьте если ошибся. СПС
Должно работать. Вы удаляете объект в OnDeinit(), чтобы создать новый при изменении входных параметров, с нужным цветом ?
Привет.
Вопрос: Можно ли в МТ4 согласовать цвет ИЗ буфера с графикой, при условии изменения цвета индикатора стоящего на графике ?
НЕТ, НЕЛЬЗЯ...
до смешного, но то что выбрал пользователь в закладке "Цвета" штатно получить внутри индикатора НЕЛЬЗЯ