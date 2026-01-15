Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 693

Alexey Viktorov:

Массив записывается только в .bin файл и открыть его для чтения глазами... я такого приложения не знаю, вряд-ли существует. Чтобы можно было прочесть записанное надо писать в формат .csv или .txt соответственно другими функциями поэлементно в цикле, а не FileWriteArray().

Спасибо.
 
как исправить ошибку?
как исправить ошибку?
02031986dima:
как исправить ошибку?

Сделайте так.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+

//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Автор    : Ким Игорь В. aka KimIV,  http://www.kimiv.ru                   |
//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Версия   : 07.10.2006                                                     |
//|  Описание : Возвращает экстремум ЗигЗага по его номеру.                    |
//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Параметры:                                                                |
//|    sy - наименование инструмента   (NULL или "" - текущий символ)          |
//|    tf - таймфрейм                  (      0     - текущий ТФ)              |
//|    ne - номер экстремума           (      0     - последний)               |
//|    dp - ExtDepth                                                           |
//|    dv - ExtDeviation                                                       |
//|    bs - ExtBackstep                                                        |
//+----------------------------------------------------------------------------+
double GetExtremumZZPrice(string sy="", int tf=0, int ne=0, int dp=12, int dv=5, int bs=3) {
  if (sy=="" || sy=="0") sy=Symbol();
  double zz;
  int    i, k=iBars(sy, tf), ke=0;

  for (i=0; i<k; i++) {
    zz=iCustom(sy, tf, "ZigZag", dp, dv, bs, 0, i);
    if (zz!=0) {
      ke++;
      if (ke>ne) return(zz);
    }
  }
  Print("GetExtremumZZPrice(): Экстремум ЗигЗага номер ",ne," не найден");
  return(0);
}
 

Привет.

Вопрос: Можно ли в МТ4 согласовать цвет ИЗ буфера с графикой, при условии изменения цвета индикатора стоящего на графике ? 

В коде

#property indicators_color1 clrYellow

***

***

ObjectCreate(…….);

  ObjectSetInteger(...indicators_color1);


Проблема; при изменении цвета в индикаторе цвет буферной линии меняется, а в графике тот же, что в #property. Нужно согласование.

Пока решил через input color , НО это две записи в коде, два изменения в настройках, а хотелось бы через буфер одной настройкой.


Спасибо за любой ответ.

Набрал схематично со смартфона.


 
kopeyka2:

Привет.

Вопрос: Можно ли в МТ4 согласовать цвет ИЗ буфера с графикой, при условии изменения цвета индикатора стоящего на графике ? 

В коде

#property indicators_color1 clrYellow

***

***

ObjectCreate(…….);

  ObjectSetInteger(...indicators_color1);


Проблема; при изменении цвета в индикаторе цвет буферной линии меняется, а в графике тот же, что в #property. Нужно согласование.

Пока решил через input color , НО это две записи в коде, два изменения в настройках, а хотелось бы через буфер одной настройкой.


Спасибо за любой ответ.

Набрал схематично со смартфона.

Должно работать. Вы удаляете объект в OnDeinit(), чтобы создать новый при изменении входных параметров, с нужным цветом ?

 
Taras Slobodyanik:

Если вы знаете как создать точное имя объекта, то нет смысла перебирать все объекты на графике.
Достаточно перебрать эти (предполагаемые) имена.

Спасибо.

 

@Vitaly Muzichenko 


Разный цвет

В коде стоит Magenta.

Точки это буфер. Линия это графика.В этом проблема. Цвет ИЗ глобальной переменной в линию  ObjectSetInteger(...indicators_color1) НЕ ПОСТУПАЕТ при изменениях!!!! Думаю #property indicators_color1 clrMagenta изменения в прикрепленном к графику индикаторе относится ТОЛЬКО для буфера... В остальном значение используется в коде как глобальная переменная....


Поправьте если ошибся. СПС

 
Vitaly Muzichenko:

Должно работать. Вы удаляете объект в OnDeinit(), чтобы создать новый при изменении входных параметров, с нужным цветом ?

Удаляю ДВА раза; 1) OnDeinit 2) раз в теле кода. 
 
kopeyka2:

Привет.

Вопрос: Можно ли в МТ4 согласовать цвет ИЗ буфера с графикой, при условии изменения цвета индикатора стоящего на графике ?


НЕТ, НЕЛЬЗЯ...

до смешного, но то что выбрал пользователь в закладке "Цвета" штатно получить внутри индикатора НЕЛЬЗЯ

