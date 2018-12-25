Советник на основании ZigZag почему не верно показывает движение цены, наклон канала!?!?
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int find_incline_ZIGZAG_D1(string Symb,int Period_Symb) { double y3=0, y2=0, y1=0, zz; // экстремумы Зиг-Зага int x3, x2, x1, sh=ShiftBars;// номера баров // Берём три экстремума Зиг-Зага while(y3==0) { zz=iCustom(Symb,Period_Symb,"ZigZag",ExtDepth,ExtDeviation,ExtBackstep,0,sh); if(zz!=0)// && zz!=EMPTY_VALUE) { if(y1==0) { x1=sh; y1=zz; } else if(y2==0) { x2=sh; y2=zz; } else if(y3==0) { x3=sh; y3=zz; } } sh++; } if(y1 > y2){return(1);} //восходящий тренд if(y2 > y1){return(-1);}//нисходящий тренд }Сорри. Ок. Спасибо) Сделал.
rabanik:
Сорри. Ок. Спасибо) Сделал.
Сорри. Ок. Спасибо) Сделал.
Ну, коллеги помогите пожалуйста? (((
rabanik:
Ну, коллеги помогите пожалуйста? (((
Вижу функцию, полного кода нет - на первый взгляд нет ошибок.
Отсчет идет от переменной ShiftBars, смотрите что там.
пс. сделайте Принт точек для проверки.
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Всем, здравствуйте.
Прошу помочь, есть советник с функцией/кодом для расчета значения ZigZag: