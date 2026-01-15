Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 638
Так и ограничивай до середины. Кто запрещает???
если он не мужского пола, то видимо синдром ПМС запрещает читать и задавать адекватные вопросы, пока лишь визги дайте мне... мне очень хочется так, а не так...
ЗЫ: я на 4-х форумах, по возможности, в месяц делаю около 20 работ бесплатно под МТ4, и около 10 заказов по индивидуальным ТЗ, но регулярно раз в 1,5 -2 месяца появляется сказочный персонаж, который вынесет мозг, потому что ему не нужно ни разобраться с МТ4, ни сделать конкретную задачу под заказ... ему нужно просто сделать кому-нибудь мозги, вот и вся его задача...
Артему я бы памятник поставил при жизни за терпение, в столь продолжительный срок разбираться, с такими персонажами
Сделать очень просто.
Вариант №1 напрячь мозги.
если не получается можно воспользоваться вариантом №2
Без выёживания и без оскорблений разработчиков и в особенности пользователей форума, попросить помощи на форуме.
В противном случае будешь послан на ... почту.
Я знаю, как эту "особенность" обойти.
В отличие от "уважаемых людей" этого форума я из этого секрета делать не буду.
Этот способ выглядит так:
Если заполнить неинтересующий нас остаток массива максимальным значением, то индикаторы прекращают рисование линий.
Именно такое "идиотское" решение этой проблемы мы наблюдаем в стандартных индикаторах MT4 (например, в SMA, EMA, SMMA и других).
Но, согласитесь, это полный идиотизм. И я подозреваю, что именно в силу этого идиотизма об этом способе "решения" этой проблемы в описании не сказано ни одного слова.
Может быть я и ошибаюсь, но никакого другого способа в стандартных индикаторах я не обнаружил.
Именно так. Открываешь новый счёт и переводишь деньги со старого на новый посредством внутреннего перевода абсолютно без комиссий.
Вам, вероятно, нужно отдохнуть.
Ну что я делаю не так?
Вообще ничё не понял. Алексей, как ты вообще понял о чём речь? Причём тут к этому 8 буферов индикатора, которые какой-то транслятор не может транслировать? Чёрт ногу сломит...
Артём, тыжпрограммист... Однажды М. Ботвинник сказал, что компьютер это идиот. Следовательно каждый программист умеет разговаривать с идиотом.
Про 8 или 512 буферов было чуть раньше, а этот текст был на жалобу что брокер отказался перевести счёт с МТ4 на МТ5.
Артему я бы памятник поставил при жизни за терпение, в столь продолжительный срок разбираться, с такими персонажами
Уже есть...
Ну что я делаю не так?
подскажите что нужно дописать суда чтобы индикатор работал по секундно а не каждый тик ??
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Red
#property strict
double buffer[];
void init()
{
SetIndexBuffer(0, buffer);
SetIndexStyle (0,STYLE_SOLID);
}
void start ()
{
double vbid_1 = MarketInfo("USDRUB",MODE_BID);
double vbid_2 = MarketInfo("EURUSD",MODE_BID);
double a = vbid_1;
double b = vbid_2;
double x = a / b ;
buffer[0] = x;
Comment (x);
}
подскажите что нужно дописать суда чтобы индикатор работал по секундно а не каждый тик ??
Вам нужно прочитать https://docs.mql4.com/ru/basis/function/events
и написать свой обработчик события OnTimer()