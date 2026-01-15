Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 644
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
datetime - это ulong
Зря вы сразу код ему поправили, человек просто не понимает элементарные ключи компилятора, а для написания нормального кода эти тонкости необходимо знать как и использование документации!
Я ему указывал на древность видео да и если он копировал в точности как было в видео у него всё получилось бы. Но он обиделся и пожаловался видимо на этот пост в результате его удалили а он сам даже не собирается в этом разобраться!
Выходит что не совсем зря. Он даже не попытался понять разницу в представленных кодах и у него это не работает даже так.
Вообще, я тоже не люблю подсказывать исправлением кода. Но тут оказалось "не тот случай". Я интересовался библиотеками очень давно, даже имел одну свою библиотеку. Но поняв что приходится передавать всю библиотеку вместе с кодом советника или индикатора, да ещё и объяснять что куда положить... не каждый это понимает с полуслова, решил от этого отказаться. Это ответ на реплику
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы новичков по MQL4, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
Vitaly Gorbunov, 2018.10.03 10:37Ну можно и поспорить тут кому что удобнее использовать!
Не утруждайтесь.
Я понял, что помочь мне вы не можете.
#property strict я убирал, убирал все свойства кроме #property library
ничего не помогает.
Попробуйте у себя подключить мою конструкцию , найти ошибку,
и выложить правильный код, если проблема в этом.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы новичков по MQL4, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
Alexey Viktorov, 2018.10.03 11:56
Сижу на XP, МТ4 1090 и стало быть обновлений у меня не будет.
При изменении масштаба времени в МТ4 график постоянно перемещается влево или вправо - если переключаться с большего масштаба на меньший(например с дневного на часовой), то на экране появляются данные полугодовой давности. Если переключать с меньшего на больший, то рисует только последние 10 свечей. Приходится постоянно делать телодвижения чтобы привести график в приемлемый вид, что напрягает.
Для удобства написал код, переключающий масштаб с клавы и сдвигающий график в конец:
void OnChartEvent(const int id,
const long &lparam,
const double &dparam,
const string &sparam)
{
string Key1_Value="1";
string Key2_Value="2";
string Key3_Value="3";
if(StringGetChar(Key1_Value,0)==lparam)
ChartSetSymbolPeriod(0,NULL,5);
if(StringGetChar(Key2_Value,0)==lparam)
ChartSetSymbolPeriod(0,NULL,60);
if(StringGetChar(Key3_Value,0)==lparam)
ChartSetSymbolPeriod(0,NULL,1440);
ChartNavigate(0,CHART_END,0);
}
Все работает, но ChartNavigate "замораживает" график на месте и не дает его прокручивать влево. Как это победить?
Сижу на XP, МТ4 1090 и стало быть обновлений у меня не будет.
При изменении масштаба времени в МТ4 график постоянно перемещается влево или вправо - если переключаться с большего масштаба на меньший(например с дневного на часовой), то на экране появляются данные полугодовой давности. Если переключать с меньшего на больший, то рисует только последние 10 свечей. Приходится постоянно делать телодвижения чтобы привести график в приемлемый вид, что напрягает.
Для удобства написал код, переключающий масштаб с клавы и сдвигающий график в конец:
там кнопка есть, чтобы график сам смещался
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы новичков по MQL4, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
Taras Slobodyanik, 2018.10.03 19:43
там кнопка есть, чтобы график сам смещался
Автопрокрутка не дает пролистывать график влево, если например нужно построить трендовую линию.
Тем более что она работает только когда приходят новые тики.
Автопрокрутка не дает пролистывать график влево, если например нужно построить трендовую линию.
Тем более что она работает только когда приходят новые тики.
тогда так