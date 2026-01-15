Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 634

Valerius:

Добрый день!

Ребята подскажите, есть цикл. Вроде бы всё проще пареной репы.

int r=10;

for(int i=r; i<300; i++)

{

Print(i);

}

Так вот, i начинает печатать не с 10 а с 250.

Почему так и как с этим бороться?

а так правильно будет печатать?

int r=10;
for(int i=r; i<300; i++)
{
Print(i);
Sleep(123);
}
 
Igor Makanu:

а так правильно будет печатать?

Намного.))))

 
Galim_V:

Намного.))))

В общем, как не поняли причину, так и остались при своём. Ну вставляйте во все свои коды Sleep()

 
Igor Makanu:

а так правильно будет печатать?

Сделали лентяем и костыледелателем очередного пользователя. Вопрос: зачем?

 
Artyom Trishkin:

Сделали лентяем и костыледелателем очередного пользователя. Вопрос: зачем?

был вопрос, как распечатать Принт(), я написал пример кода как бы я распечатывал

ну а что там пользователь будет делать с кодом... может голову разобьет.... может ядрёну бомбу изобретает.... может лентяем становится, если честно не интересно,я давно не пытаюсь угадать, что у кого в голове, ибо знаю - "свои тараканы"

;)

PS: я не могу найти информацию на форуме и в справке, но почему то считаю, что видел информацию, что при вызове Sleep() с параметром более 100мс, советник передаст управление терминалу,  и тот всегда корректно обработает и графику и Принты(), т.е. много Принтов() пишем Sleep(123)

и на выходе всегда видим журнал с принтами, у меня так всегда при отладке

 
Artyom Trishkin:

В общем, как не поняли причину, так и остались при своём. Ну вставляйте во все свои коды Sleep()

 Вместо этих двух с половиной предложений, желательно бы причину столь интересного поведения for. Когда-то и вам приходилось недоумевать, почему индикаторный буфер выдает 2,3 килограмма.

 
Galim_V:

 Вместо этих двух с половиной предложений, желательно бы причину столь интересного поведения for. Когда-то и вам приходилось недоумевать, почему индикаторный буфер выдает 2,3 килограмма.

Ответ на позапрошлой странице:

Igor Makanu:

был вопрос, как распечатать Принт(), я написал пример кода как бы я распечатывал

ну а что там пользователь будет делать с кодом... может голову разобьет.... может ядрёну бомбу изобретает.... может лентяем становится, если честно не интересно,я давно не пытаюсь угадать, что у кого в голове, ибо знаю - "свои тараканы"

;)

PS: я не могу найти информацию на форуме и в справке, но почему то считаю, что видел информацию, что при вызове Sleep() с параметром более 100мс, советник передаст управление терминалу,  и тот всегда корректно обработает и графику и Принты(), т.е. много Принтов() пишем Sleep(123)

и на выходе всегда видим журнал с принтами, у меня так всегда при отладке

Вопрос был в первую очередь "почему". Ответ был дан несколько сообщений назад. На вопрос "как бороться", ответ - всё там же. Никак. Просто смотреть полный журнал. Ну или по вашему - затормозить работу программы ради лени открыть полный журнал.
 
Artyom Trishkin:
Ну или по вашему - затормозить работу программы ради лени открыть полный журнал.

ну или по моему: добавлять слипы() во время поисков багов

журнал действительно редко открываю, в особенности в  виде текстового файла, т.к. часто то кодовая страница не совпадает при выводе русского языка, то забудешь удалить и поиск нужного сообщения занимает время, мне проще в принты вывести, найти баг и убрать принты

 
Artyom Trishkin:
Вопрос был в первую очередь "почему". Ответ был дан несколько сообщений назад. На вопрос "как бороться", ответ - всё там же. Никак. Просто смотреть полный журнал. Ну или по вашему - затормозить работу программы ради лени открыть полный журнал.

Спасибо большое.

Бороться никак))) . Полный пипец и привет метаквотовцам. MT4 полное дерьмо, которое метаквотовцы не хотят исправлять. Как можно что-то делать в МТ4, если толком нельзя ничего отследить.

Сколько раз я себе говорил, что программист пишет программу для себя, а не для людей. Программа понятна только ему, но никак не пользователю. Вот сколько бы программ не взять,хотя бы 1С, Метаедитор, Налогоплательщик, программы сбербанка, Ростелеком и т.д. ни в одной  толком не понятно для обычного человека, что и где и почему так.

Приходится ковыряться в этом долбаном МТ4, чтобы что-то где-то найти. Нужно вывернуться, чтобы найти правду. Ну почему для нас делают такие сложности? Либо программисты идиоты либо слишком заумные.

Спасибо всем в помощи. С проблемой разобрался, пришлось полазить по разным форумам, чтобы найти нужное. Тут я для себя ответа не нашёл, нашёл на  другом форуме. Хотя тут отвечающие специалисты не плохие.

Удачи всем!

