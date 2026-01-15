Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 642

Новый комментарий
 
Alexey Viktorov:

Проблема в понимании что такое включаемый файл и что такое библиотека.

Из включаемого файла .mqh компилятор "выхватывает" используемые части и компилирует исполняемый файл который будет работать при отсутствии этого самого .mqh файла.

Библиотека-же обязательно должна присутствовать на всех компьютерах где будет использоваться программа обращающаяся к библиотеке. Это крайне неудобно и мало кто этим пользуется, я таких не знаю.

Рекомендую забыть о библиотеках и разобраться с включаемыми файлами.

Ну можно и поспорить тут кому что удобнее использовать! 
 
Alexey Viktorov:

Проблема в понимании что такое включаемый файл и что такое библиотека.

Из включаемого файла .mqh компилятор "выхватывает" используемые части и компилирует исполняемый файл который будет работать при отсутствии этого самого .mqh файла.

Библиотека-же обязательно должна присутствовать на всех компьютерах где будет использоваться программа обращающаяся к библиотеке. Это крайне неудобно и мало кто этим пользуется, я таких не знаю.

Рекомендую забыть о библиотеках и разобраться с включаемыми файлами.

Так речь идёт именно об этом.

Для этого я предоставил файлы.

Это не библиотека DLL, это файл .MQ4(.EX4) где хранятся часто используемые функции.

Проблема и состоит в том, что эти функции в теле советника работают без проблем,

а при переносе их в подключаемый через INCLUDE файл - возникает описанная мною ошибка

причин возникновения, которой я не вижу. 

 
Sergey Maksiutenko:

Так речь идёт именно об этом.

Для этого я предоставил файлы.

Это не библиотека DLL, это файл .MQ4(.EX4) где хранятся часто используемые функции.

Проблема и состоит в том, что эти функции в теле советника работают без проблем,

а при переносе их в подключаемый через INCLUDE файл - возникает описанная мною ошибка

причин возникновения, которой я не вижу. 

Простите вы издеваетесь? 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      my func.mqh |
//|                        Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"


//+++++++++++++++++++++++++++
#property strict 
//+++++++++++++++++++++++++++
#import "my_func.ex4"
int calc (int a,int b);
#import 

//+------------------------------------------------------------------+
//| defines                                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
// #define MacrosHello   "Hello, world!"
// #define MacrosYear    2010
//+------------------------------------------------------------------+
//| DLL imports                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
// #import "user32.dll"
//   int      SendMessageA(int hWnd,int Msg,int wParam,int lParam);
// #import "my_expert.dll"
//   int      ExpertRecalculate(int wParam,int lParam);
// #import
//+------------------------------------------------------------------+
//| EX5 imports                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
// #import "stdlib.ex5"
//   string ErrorDescription(int error_code);
// #import
//+------------------------------------------------------------------+

Выделил специально строчку о чем она вам говорит?!!!

 
Vitaly Gorbunov:

Простите вы издеваетесь?

Выделил специально строчку о чем она вам говорит?!!!

#property strict

Указание компилятору на применение особого строгого режима проверки ошибок

 
Sergey Maksiutenko:

Указание компилятору на применение особого строгого режима проверки ошибок

И что из этого следует ?

 
Sergey Maksiutenko:

Указание компилятору на применение особого строгого режима проверки ошибок

Выше я дал непосредственную ссылку https://docs.mql4.com/ru/mql4changes поиском найти export 

Если не умеете пользоваться поиском то вот так понятно будет!!!!

!!!!

Обновленный MQL4 - Справочник MQL4
Обновленный MQL4 - Справочник MQL4
  • docs.mql4.com
Начиная с билда 600 язык программирования MQL4 полностью переработан и достиг уровня MQL5 - теперь писать торговых роботов на MQL4/MQL5 можно в единой среде разработке MetaEditor и используя единые стиль, библиотеки и инструменты отладки. MQL4 пользуется заслуженной популярностью среди разработчиков автоматических торговых систем благодаря...
 

И здесь тоже самое!!! 

#property library
//+++++++++++++++++++++
#property strict
//+++++++++++++++++++++
//=========================
int calc (int a,int b)
{
int c = a + b;
return(c);
}
Теперь то улавливаете где ваша ошибка кроется?
 
Vitaly Gorbunov:

И здесь тоже самое!!! 

Теперь то улавливаете где ваша ошибка кроется?

Увы, не улавливаю ...

Подскажите, плз  

 
Sergey Maksiutenko:

Увы, не улавливаю ...

Подскажите, плз  

Если вы о свойстве #property library

то у меня оно проставлено ..

Без него него файл библиотеки даже не компилируется
 

Я сейчас покурю что бы не писать слишком резко и попробую вам на пальцах объяснить что такое #property strict. 

1...635636637638639640641642643644645646647648649...2693
Новый комментарий