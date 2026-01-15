Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 642
Проблема в понимании что такое включаемый файл и что такое библиотека.
Из включаемого файла .mqh компилятор "выхватывает" используемые части и компилирует исполняемый файл который будет работать при отсутствии этого самого .mqh файла.
Библиотека-же обязательно должна присутствовать на всех компьютерах где будет использоваться программа обращающаяся к библиотеке. Это крайне неудобно и мало кто этим пользуется, я таких не знаю.
Рекомендую забыть о библиотеках и разобраться с включаемыми файлами.
Так речь идёт именно об этом.
Для этого я предоставил файлы.
Это не библиотека DLL, это файл .MQ4(.EX4) где хранятся часто используемые функции.
Проблема и состоит в том, что эти функции в теле советника работают без проблем,
а при переносе их в подключаемый через INCLUDE файл - возникает описанная мною ошибка
причин возникновения, которой я не вижу.
Простите вы издеваетесь?
Выделил специально строчку о чем она вам говорит?!!!
Указание компилятору на применение особого строгого режима проверки ошибок
И что из этого следует ?
Выше я дал непосредственную ссылку https://docs.mql4.com/ru/mql4changes поиском найти export
Если не умеете пользоваться поиском то вот так понятно будет!!!!
И здесь тоже самое!!!Теперь то улавливаете где ваша ошибка кроется?
Увы, не улавливаю ...
Подскажите, плз
Если вы о свойстве #property library
то у меня оно проставлено ..Без него него файл библиотеки даже не компилируется
Я сейчас покурю что бы не писать слишком резко и попробую вам на пальцах объяснить что такое #property strict.