Artyom Trishkin:

Попробуйте в стакан влить содержимое бочки.

Как в стакан влить только стакан - избежать переполнения стека?
 
Ghabo:
Как в стакан влить только стакан - избежать переполнения стека?

Я уже ответил выше - это не ваш случай. Чтобы в стакан налить лишь стакан, нужно контролировать количество наливаемой в него жидкости, а не "быстренько прибрать лишнее вылитое на пол".

 
Artyom Trishkin:

Спрятать косяки - простое решение?

Что за линии? Откуда? Когда строятся? Чем строятся?

Да)))

не знаю, не могу найти причину их появления. Координаты откуда такие берутся со временем и при переключении т\ф

 
Ghabo:

Да)))

не знаю, не могу найти причину их появления. Координаты откуда такие берутся со временем и при переключении т\ф

Индикатор ваш?

 
Artyom Trishkin:

Индикатор ваш?

Автор неизвестен)

А что неправильно в SendMessageA?

 
Ghabo:

Автор неизвестен)

А что неправильно в SendMessageA?

Разбирайтесь. Не интересно замазывать каки - по-детски оно.

 
Artyom Trishkin:

Разбирайтесь. Не интересно замазывать каки - по-детски оно.

Не в линиях - же дело.

Вопрос почему ругается компилятор на "MetaTrader4_Internal_Message" в строке

SendMessageA(hwnd, RegisterWindowMessageA("MetaTrader4_Internal_Message"), 14, WindowExpertName());
 

Приветствую. 

Подскажите как такое может быть и как с этим бороться?  . В коде есть переменная go изменение которой прописано выводить в журнал. Но иногда, только при тестировании на всех тиках, она меняется без выведения сообщения об этом, и алгоритм, соответственно, тоже, меняется. Вот пример как должно быть:

А вот как бывает:



Весь по ссылке:

https://cloud.mail.ru/public/3hFn/acNemAU3f

Вот часть кода, где это фрагмент, весь не влазит, к стилистике прошу не цепляться

if (go==4)
   {Print("go== ", go, " Last2OrdersBuyProfit()== ", Last2OrdersBuyProfit(), " Orders5Profit()== ", Orders5Profit());
   if (Last2OrdersBuyProfit()<=0)
      {
         Print("Last2OrdersBuyProfit()<=0 == ", Last2OrdersBuyProfit(), "  Last2OrdersBuyClose()"); Last2OrdersBuyClose();  
         
         ticketB4 = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots, Ask, Slippage, 0, 0, "", Magic, 0, Blue);   
         if (ticketB4) {Print("ticketB4== ", ticketB4);}
         else {Print("go OP_BUY ERR ", GetLastError());} 
                  
         ticketB4 = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots, Ask, Slippage, 0, 0, "", Magic, 0, Blue);   
         if (ticketB4) {Print("ticketB4== ", ticketB4);}
         else {Print("go OP_BUY ERR ", GetLastError());} 
                  
         ticketS4 = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots, Bid, Slippage, 0, 0, "", Magic, 0, Red);   
         if (ticketS4) {Print("ticketS4== ", ticketS4);}
         else {Print("go OP_SELL ", GetLastError());} 
         
         price2=(Ask+Bid)/2; go=3; Print("go = 4 to ", go, " price2= ", price2);
      }
   if (Orders5Profit()>=0)
      { 
      Print("go== ", go, " Orders5Profit()>=0 ==", Orders5Profit(), "  count5== ", count5, "  OrdersClose4()"); 
      OrdersClose4(); price1=(Ask+Bid)/2; go=2; trall2=0 ;  Print("go == 4 to ", go, " price1= ", price1);
      }
   }  
Andrey Sokolov:

Приветствую. 

Подскажите как такое может быть и как с этим бороться?  . В коде есть переменная go изменение которой прописано выводить в журнал. Но иногда, только при тестировании на всех тиках, она меняется без выведения сообщения об этом, и алгоритм, соответственно, тоже, меняется. Вот пример как должно быть:

А вот как бывает:



Весь по ссылке:

https://cloud.mail.ru/public/3hFn/acNemAU3f

Вот часть кода, где это фрагмент, весь не влазит, к стилистике прошу не цепляться

В журнал тестера не всё может выводиться - для ускорения есть пропуски. Смотрите полный журнал через ПКМ

 
Artyom Trishkin:

В журнал тестера не всё может выводиться - для ускорения есть пропуски. Смотрите полный журнал через ПКМ

так?


