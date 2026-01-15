Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 632
Попробуйте в стакан влить содержимое бочки.
Как в стакан влить только стакан - избежать переполнения стека?
Я уже ответил выше - это не ваш случай. Чтобы в стакан налить лишь стакан, нужно контролировать количество наливаемой в него жидкости, а не "быстренько прибрать лишнее вылитое на пол".
Спрятать косяки - простое решение?
Что за линии? Откуда? Когда строятся? Чем строятся?
Да)))
Индикатор ваш?
А что неправильно в SendMessageA?
Разбирайтесь. Не интересно замазывать каки - по-детски оно.
Не в линиях - же дело.
Вопрос почему ругается компилятор на "MetaTrader4_Internal_Message" в строке
Приветствую.
Подскажите как такое может быть и как с этим бороться? . В коде есть переменная go изменение которой прописано выводить в журнал. Но иногда, только при тестировании на всех тиках, она меняется без выведения сообщения об этом, и алгоритм, соответственно, тоже, меняется. Вот пример как должно быть:
А вот как бывает:
Весь по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/3hFn/acNemAU3f
Вот часть кода, где это фрагмент, весь не влазит, к стилистике прошу не цепляться
В журнал тестера не всё может выводиться - для ускорения есть пропуски. Смотрите полный журнал через ПКМ
так?