Giovano Santos:
Кто нибудь может посоветовать форекс платформу на телефон, на которой можно зарабатывать? у меня телефон OnePlus 


Насколько вижу, то это андроид, вот и ставьте терминал для андроида.

Зарабатывать - это уже зависит не от платформы, а от способностей трейдера 

 

Здравствуйте.

Хочу сделать в индикаторе вызов самого себя, получаю ошибку 'MetaTrader4_Internal_Message' - parameter passed as reference, variable expected

 int hwnd=WindowHandle(Symbol(), Period());
 SendMessageA(hwnd, RegisterWindowMessageA("MetaTrader4_Internal_Message"), 14, WindowExpertName());
Как исправить?
 
Ghabo:

Здравствуйте.

Хочу сделать в индикаторе вызов самого себя, получаю ошибку 'MetaTrader4_Internal_Message' - parameter passed as reference, variable expected

Как исправить?

iCustom() пробовали?

 
Artyom Trishkin:

iCustom() пробовали?

Нужна переинициализация индикатора.

при iCustom() инициализации непроисходит, или ошибаюсь?

 
Ghabo:

Нужна переинициализация индикатора.

при iCustom() инициализации непроисходит, или ошибаюсь?

Впишите в OnInit() индикатора, вызываемого по iCustom(), строчку: Print(__FUNCTION__); и проверьте - быстрее, чем ожидать ответа на форуме.

 
Artyom Trishkin:

Впишите в OnInit() индикатора, вызываемого по iCustom(), строчку: Print(__FUNCTION__); и проверьте - быстрее, чем ожидать ответа на форуме.

Да пишет OnInit но потом Stack overflow 

Переполнение стека, что это?
 
Ghabo:
Да пишет OnInit но потом Stack overflow 

Естественно :)

У вас же рекурсия. Сколько индикатор будет вызывать сам себя? Это же нужно не бесконтрольно делать.

А вообще - не понятно зачем вам его вызывать из самого себя?

 
Ghabo:
Переполнение стека что это?

Попробуйте в стакан влить содержимое бочки.

 
Artyom Trishkin:

Естественно :)

У вас же рекурсия. Сколько индикатор будет вызывать сам себя? Это же нужно не бесконтрольно делать.

А вообще - не понятно зачем вам его вызывать из самого себя?

При старте правильно всё показывает, со временем появляются дополнительные ненужные линии, исправить это не могу.   При вызове настроек и клик ОК вновь показывает только правильные линии. Инициализация - простое решение)
 
Ghabo:
При старте правильно всё показывает, со временем появляются дополнительные ненужные линии, исправить это не могу.   При вызове настроек и клик ОК вновь показывает только правильные линии. Инициализация - простое решение)

Спрятать косяки - простое решение?

Что за линии? Откуда? Когда строятся? Чем строятся?

