Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 631
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кто нибудь может посоветовать форекс платформу на телефон, на которой можно зарабатывать? у меня телефон OnePlus
Насколько вижу, то это андроид, вот и ставьте терминал для андроида.
Зарабатывать - это уже зависит не от платформы, а от способностей трейдера
Здравствуйте.
Хочу сделать в индикаторе вызов самого себя, получаю ошибку 'MetaTrader4_Internal_Message' - parameter passed as reference, variable expected
Здравствуйте.
Хочу сделать в индикаторе вызов самого себя, получаю ошибку 'MetaTrader4_Internal_Message' - parameter passed as reference, variable expected
iCustom() пробовали?
iCustom() пробовали?
Нужна переинициализация индикатора.
при iCustom() инициализации непроисходит, или ошибаюсь?
Нужна переинициализация индикатора.
при iCustom() инициализации непроисходит, или ошибаюсь?
Впишите в OnInit() индикатора, вызываемого по iCustom(), строчку: Print(__FUNCTION__); и проверьте - быстрее, чем ожидать ответа на форуме.
Впишите в OnInit() индикатора, вызываемого по iCustom(), строчку: Print(__FUNCTION__); и проверьте - быстрее, чем ожидать ответа на форуме.
Да пишет OnInit но потом Stack overflow
Естественно :)
У вас же рекурсия. Сколько индикатор будет вызывать сам себя? Это же нужно не бесконтрольно делать.
А вообще - не понятно зачем вам его вызывать из самого себя?
Переполнение стека что это?
Попробуйте в стакан влить содержимое бочки.
Естественно :)
У вас же рекурсия. Сколько индикатор будет вызывать сам себя? Это же нужно не бесконтрольно делать.
А вообще - не понятно зачем вам его вызывать из самого себя?
При старте правильно всё показывает, со временем появляются дополнительные ненужные линии, исправить это не могу. При вызове настроек и клик ОК вновь показывает только правильные линии. Инициализация - простое решение)
Спрятать косяки - простое решение?
Что за линии? Откуда? Когда строятся? Чем строятся?