Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 630
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Приветствую. Подскажите в чем проблема и как решить?
Для тестирования изменил несколько свечей в истории, за 1, 2, 3 и шестое число.
При тестировании обрабатывается вторая, отрисовывается (без обработки третья), и останавливается выдавая ошибку stopped because of Stop Out
Stop Out - кончились деньги, позиции закрыты принудительно)
*************************************************************************************
Как изменить символ графика?
Открыты графики EURUSD M5, EURUSD M15, EURUSD M30, USDCHF H1.
В 7:00 нужно заменить на GBPUSD M5, GBPUSD M15, GBPUSD M30, EURJPY H1 в 19:00 вернуть графики EURUSD и USDCHF в прежнем виде
Здравствуйте. Вопрос такой. при запуске советника в тестере стратегий выдаёт ошибку 130 (не правильные стопы) не могли бы подсказать где ошибка? Советник на пользовательских индикаторах. Вот код
у меня нет возможности в МТ4 сейчас Ваш код посмотреть, но сразу видно, что вот:
чему равно SL?
и почему отправляете на сервер не нормализованные цены? должно быть как минимум так:
у меня нет возможности в МТ4 сейчас Ваш код посмотреть, но сразу видно, что вот:
чему равно SL?
и почему отправляете на сервер не нормализованные цены? должно быть как минимум так:
Спасибо за ответ, но всё тоже самое.
Спасибо за ответ, но всё тоже самое.
Ответьте правильно на вопрос Игоря:"чему равно SL?". Возможно, все изменится.
Ответьте правильно на вопрос Игоря:"чему равно SL?". Возможно, все изменится.
Спасибо за ответ. Тогда для него надо прописать такой же блок как и для TP
правильно я понимаю? Понимаете в чём дело, этот код на терминале Форекс фо ю работает, открывает сделки на продажу, ставит стоп лосс, тейк профит. Я копирую его, с целью сохранить рабочий код и продолжить работу с копией, а копия в этом же терминале, только под другим именем, уже выдаёт ошибку 130. Я понимаю, что ошибок полно, но почему он тогда в первом случае работает?
Спасибо за ответ. Тогда для него надо прописать такой же блок как и для TP
правильно я понимаю? Понимаете в чём дело, этот код на терминале Форекс фо ю работает, открывает сделки на продажу, ставит стоп лосс, тейк профит. Я копирую его, с целью сохранить рабочий код и продолжить работу с копией, а копия в этом же терминале, только под другим именем, уже выдаёт ошибку 130. Я понимаю, что ошибок полно, но почему он тогда в первом случае работает?
По первому пункту, ответ, да.
По второму - возможно, ошибаетесь при копировании;возможно, прога работает с файлами; и т.д.
По первому пункту, ответ, да.
По второму - возможно, ошибаетесь при копировании;возможно, прога работает с файлами; и т.д.
Ладно, в любом случае спасибо! Допишу.
Кто нибудь может посоветовать форекс платформу на телефон, на которой можно зарабатывать? у меня телефон OnePlus
.