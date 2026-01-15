Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 630

Andrey Sokolov:

Приветствую. Подскажите в чем проблема и как решить? 

Для тестирования изменил несколько свечей в истории, за 1, 2, 3 и шестое число.

При тестировании обрабатывается вторая, отрисовывается (без обработки третья), и останавливается выдавая ошибку   stopped because of Stop Out

 Stop Out - кончились деньги, позиции закрыты принудительно)

Как изменить символ графика?

Открыты графики EURUSD M5, EURUSD M15, EURUSD M30, USDCHF H1.

В 7:00 нужно заменить на GBPUSD M5, GBPUSD M15, GBPUSD M30, EURJPY H1 в 19:00 вернуть графики EURUSD и USDCHF в прежнем виде

 
danil77783:
Здравствуйте. Вопрос такой. при запуске советника в тестере стратегий выдаёт ошибку 130 (не правильные стопы) не могли бы подсказать где ошибка? Советник на пользовательских индикаторах. Вот код

у меня нет возможности  в МТ4 сейчас Ваш код посмотреть, но сразу видно, что вот:

ticket = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lot,Bid,10,Bid+SL,0,NULL,Magic,0,clrRed);

чему равно SL? 

и почему отправляете на сервер не нормализованные цены? должно быть как минимум так:

ticket = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lot,Bid,10,NormalizeDouble(Bid+SL,Digits),NormalizeDouble(0.0,Digits),NULL,Magic,0,clrRed);
 
Igor Makanu:

у меня нет возможности  в МТ4 сейчас Ваш код посмотреть, но сразу видно, что вот:

чему равно SL? 

и почему отправляете на сервер не нормализованные цены? должно быть как минимум так:

Спасибо за ответ, но всё тоже самое.

 
danil77783:

Спасибо за ответ, но всё тоже самое.

Ответьте правильно на вопрос Игоря:"чему равно SL?". Возможно, все изменится.

 
Galim_V:

 Ответьте правильно на вопрос Игоря:"чему равно SL?". Возможно, все изменится.

Спасибо за ответ. Тогда для него надо прописать такой же блок как и для TP

TP = NormalizeDouble (Bid - TakeProfit*Point, Digits);
           if (OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET))
             if(OrderModify(ticket, OrderOpenPrice(),SL , TP, 0));

правильно я понимаю? Понимаете в чём дело, этот код на терминале Форекс фо ю работает, открывает сделки на продажу, ставит стоп лосс, тейк профит. Я копирую его, с целью сохранить рабочий код и продолжить работу с копией, а копия в этом же терминале, только под другим именем, уже выдаёт ошибку 130. Я понимаю, что ошибок полно, но почему он тогда в первом случае работает? 

 
  • как добавить в код, в котором происходит включение трала, определенный фильтр, основанный на индикаторе ATR?
    потом соответственно переноса "стоп" в БУ+
    с динамическим шагом, основанным на том же индикаторе ATR
 
danil77783:

Спасибо за ответ. Тогда для него надо прописать такой же блок как и для TP

правильно я понимаю? Понимаете в чём дело, этот код на терминале Форекс фо ю работает, открывает сделки на продажу, ставит стоп лосс, тейк профит. Я копирую его, с целью сохранить рабочий код и продолжить работу с копией, а копия в этом же терминале, только под другим именем, уже выдаёт ошибку 130. Я понимаю, что ошибок полно, но почему он тогда в первом случае работает? 

 По первому пункту, ответ, да.

По второму - возможно, ошибаетесь при копировании;возможно, прога работает с файлами; и т.д.

 
Galim_V:

 По первому пункту, ответ, да.

По второму - возможно, ошибаетесь при копировании;возможно, прога работает с файлами; и т.д.

Ладно, в любом случае спасибо! Допишу.

 
Кто нибудь может посоветовать форекс платформу на телефон, на которой можно зарабатывать? у меня телефон OnePlus 
 
Giovano Santos:
Кто нибудь может посоветовать форекс платформу на телефон, на которой можно зарабатывать? у меня телефон OnePlus 

