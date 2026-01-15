Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 314

Запутался в инфе о winAPI... Может кто помочь с одним вопросом?

Можно ли в навигаторе открыть меню и отправить команду на нажатие опции "Обновить" ? При условии что терминалов может быть несколько

 
А зачем такое извращение? Чем не устраивает ChartRedraw

Alexey Viktorov:

А зачем такое извращение? Чем не устраивает ChartRedraw

Обновить и ChartRedraw() ведь разные. При обновлении история подкачивается вродь ещё.
 
Artyom Trishkin:
Обновить и ChartRedraw() ведь разные. При обновлении история подкачивается вродь ещё.

Да и вообще очки у меня запотели


вопрос-то был про контекстное меню НАВИГАТОРА...

 
Vitaly Muzichenko:

Это как Я понимаю, заготовка под советник. С именем, Артём правильно сказал


Да, совершенно верно. Это заготовка. Сначала думал сделать отдельный индикатор, потом решил включить условие поиска патерна в советник

 
Aleksey Vyazmikin:

Вам вообще советник нужен или индикатор?

Индикатор был бы правильней...

Я это к тому, что проверку нового бара можно делать принудительно по H4, а не по текущему ТФ.


Да Aleksey Vyazmikin, Вы совершенно правы. Мне нужно, чтобы стрелка отрисовывалась именно, когда появлялся новый 4-х часовой бар после Доджи. Только, что бы при этом я мог находиться на м5 (например)

Реализовал следующим образом:

//+------------------------------------------------------------------+
//    Функция определения нового бара
//+------------------------------------------------------------------+
void Fun_New_Bar()                              // Ф-ия обнаружения нового бара 
  {                                             
  datetime TimeBar0 = iTime(Symbol(),PERIOD_H4,0);
   static datetime New_Time=0;                  // Время текущего бара 
   New_Bar=false;                               // Нового бара нет 
   if(New_Time != TimeBar0)                        // Сравниваем время 
     { 
      New_Time = TimeBar0;                         // Теперь время такое 
      New_Bar = true;                             // Поймался новый бар 
     } 
  }  

А на счет того, что стрелки вверх не рисуются, я не знаю в чем причина. Голову сломал уже

 

Здравствуйте. Скачал с Ducascopy файл с котировками EUR USD 1 минута, пытаюсь импортировать в МТ4 Альпари, ничего не происходит. Просто пустое окно конвертации. Так же на Instaforex. В чем может быть дело?

 
Luchezar Shalomaev:

Здравствуйте. Скачал с Ducascopy файл с котировками EUR USD 1 минута, пытаюсь импортировать в МТ4 Альпари, ничего не происходит. Просто пустое окно конвертации. Так же на Instaforex. В чем может быть дело?

Вы будете торговать в дукаскопи? Нет? Тогда зачем вам их котировки?

 
Vitaly Muzichenko:

Вы будете торговать в дукаскопи? Нет? Тогда зачем вам их котировки?


Мне нужны котировки Alpari но у них я не нашел.

 
Luchezar Shalomaev:

Мне нужны котировки Alpari но у них я не нашел.

У них достаточная история для тестов советников

