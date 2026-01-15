Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 314
Запутался в инфе о winAPI... Может кто помочь с одним вопросом?
Можно ли в навигаторе открыть меню и отправить команду на нажатие опции "Обновить" ? При условии что терминалов может быть несколько
А зачем такое извращение? Чем не устраивает ChartRedraw
Обновить и ChartRedraw() ведь разные. При обновлении история подкачивается вродь ещё.
Да и вообще очки у меня запотели
вопрос-то был про контекстное меню НАВИГАТОРА...
Это как Я понимаю, заготовка под советник. С именем, Артём правильно сказал
Да, совершенно верно. Это заготовка. Сначала думал сделать отдельный индикатор, потом решил включить условие поиска патерна в советник
Вам вообще советник нужен или индикатор?
Индикатор был бы правильней...
Я это к тому, что проверку нового бара можно делать принудительно по H4, а не по текущему ТФ.
Да Aleksey Vyazmikin, Вы совершенно правы. Мне нужно, чтобы стрелка отрисовывалась именно, когда появлялся новый 4-х часовой бар после Доджи. Только, что бы при этом я мог находиться на м5 (например)
Реализовал следующим образом:
А на счет того, что стрелки вверх не рисуются, я не знаю в чем причина. Голову сломал уже
Здравствуйте. Скачал с Ducascopy файл с котировками EUR USD 1 минута, пытаюсь импортировать в МТ4 Альпари, ничего не происходит. Просто пустое окно конвертации. Так же на Instaforex. В чем может быть дело?
Вы будете торговать в дукаскопи? Нет? Тогда зачем вам их котировки?
Мне нужны котировки Alpari но у них я не нашел.
У них достаточная история для тестов советников