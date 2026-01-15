Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 629
Кто еще поможет?)
Вам вроде исчерпывающие ответы и примеры дали, все равно придется справку Вам читать, чтобы понять как вызываются функции, и зачем используют модификатор static
вот еще вариант, может быть так Вам проще будет разобраться:
У него в первом примере показан один вызов функции когда позиция не берется, а результат ответ возращенный сравнивается.
Поэтому наверно стоит сделать и просто возврат без обнуления и прибавки. Что у меня и реализовано в 2 вариантах
Прошу помощи ! Хочу написать советник что бы по нажатию на кнопку Button он создавал Text в указанном мышкой месте на графике. Сейчас советник создает Text только на месте кнопки.
Здравствуйте, подскажите, как сделать, чтобы когда я вручную перетаскиваю отложенный ордер buystop, другой отложенный ордер sellstop перемещался вместе с ним?
Как их привязать один к другому, чтобы перемещение одного сразу перемещало оба?
А спамить то зачем???
Написать свои тики и подставить в тестер стратегий.
Приветствую. Подскажите в чем проблема и как решить?
Для тестирования изменил несколько свечей в истории, за 1, 2, 3 и шестое число.
При тестировании обрабатывается вторая, отрисовывается (без обработки третья), и останавливается выдавая ошибку stopped because of Stop Out
Добрый день
у меня очень простая ситуация но у меняя не получается решить.
пожалуйста подскажите что я делаю не так:
проблема: не могу привязать пользовательский индикатор(i-DRP...) к советнику (DR Test) через iCustom
спасибо заранее