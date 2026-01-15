Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 626
Написать свои тики и подставить в тестер стратегий.
а что нибудь более юзер-френдли?
а нельзя написать, что самостоятельно делать не будете? тогда https://www.mql5.com/ru/job
вот статья https://www.mql5.com/ru/articles/4566
читаете, делаете по своим законам распределения котировки
если под МТ4 нужны свои графики, тики, то прочитав статью, экспортируйте котировки из МТ5 и импортируйте в МТ4
проще уже никак
если можете программировать под МТ4, откройте в метаэтидоре скрипт PeriodConverter из поставки МТ4, там код понятный и довольно компактный по обьему, разобраться с ним не составит труда, затем создадите свой график и протестируете
ЗЫ: вспомнил, вот выкладывал на форум скрипт для создания графиков по ф-ции Веерштрасса, под МТ4 делал
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page988#comment_7843056
Здравствуйте. Функция Возвращает флаг существования позиции или ордера около рынка (функция найдена на форуме). Для теста код, он должен открывать позицию если в районе 200 пунктов выше и ниже текущей цены, нет позиций. Почему открывает позиции на каждом тике практически по одной цене?
Мужики, проблема с миграцией советников. кнопки стали не активны, не могу произвести миграцию, кто нибудь сталкивался?
Проверьте количество параметров при вызове
и ее описании
Подскажите, как рассчитать залог по сделке?
Пробовал два подхода
(0.1 * Ask*MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSIZE))/AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)
И вот такой
FreeMarginCheck=AccountFreeMarginCheck(Symbol(),OP_BUY,0.1);
double val=AccountFreeMargin()-FreeMarginCheck;
Первый дает странные результаты на EURJPY если валюта депозита USD. Нужно что то добавить в формулу?
Второй тоже работает через раз, то верные значения дает, то какую-то ерунду (это зависит от депозита)