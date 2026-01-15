Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 575
Добрый день,
Можно ли как-то сменить директорию для записи/чтения файлов с "Tester/Files" на "MQL/Files", когда советник работает с этими файлами во время тестирования?
Средствами MQL - никак, только через WinAPI.
Спасибо за ответ!
Как рассчитывать объём лота с шагом? Если депозит =1000, лот =0.1, депозит стал 2000 лот = 0.2. То есть, при депо 1500 или 1700, лот не увеличивается.
Средствами MQL - никак, только через WinAPI.
Спасибо за ответ!
В этом случае лучше использовать флаг FILE_COMMON и тогда файлы будут доступны как из тестера так и из терминала. Только возможны проблемы при тестировании в сети. Но лично я не проверял.
Taras Slobodyanik:
Давай посчитаем:
Депозит = 1700. Делим на 1000 получаем 1.7 и округляем до ближайшего целого сверху, получаем 2.
Умножаем на 0.1 и в результате не то что хотели.
Видимо лучше брать округление к ближайшему меньшему целому MathFloor
Не-ет, при депо 1100, лот будет 0.11, а мне нужно чтобы до 2000 лот не увеличивался. В настройках как задам шаг =1000?
Подправил.
Хотя сам принцип есть, а это уже нюансы
или вместо 1000, указать 1999,99 )
1000 и 0,1 - это внешние переменные
Спасибо, сделал так:
Надеюсь правильно поставил _depo типа int.