Не знал что есть ObjectsDeleteAll.
Я везде использую
Не знал что есть ObjectsDeleteAll, а теперь хочу докопаться до истины.
Artyom Trishkin, 2021.09.30 05:31
Удаляйте. Но лучше один раз понять причину - чтобы больше никогда не городить.
При удалении объекта из массива, позиция следующего смещается в массиве, и индекс цикла указывает теперь на куда? Подумайте.
Распринтуй перед вторым if и внутри второго if номер, тикет и тип ордера.
Добрался. Попробовал. Считает, но не совсем так. Он считает ордера по тику. А мне нужен предпоследний ордер вверху сетки. Если цена уходит вниз и открывается еще ордер, то предпоследнем становиться ордер с максимальным OrderOpenPrice.
Как работать с файлом в mql5 программе, не записывая файл на диск, а работать только в оперативной памяти, для ускорения. Я хочу из mql5 программы передать данные, программе на своём компьютере.
Вот тута:
https://www.mql5.com/ru/articles/503
Выдает последний, а не предпоследний(