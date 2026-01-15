Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 579
Так и не сообразил, как посчитать секунды до закрытия бара на текущем периоде. Помогите.
Я вам функцию давал.
Да, но приведённый выше код, в комментарии, отсчитывает плавно каждую секунду, а функция бывает рывками. На М1, из 60 баров 3 или 4 раза нет алерта.
Потому, что в функции используется TimeCurrent() - время прихода последней котировки. Вам это время нужно заменить на локальное TimeLocal() с рассчитанным смещением (вам уже говорили про это)
Вам это время нужно заменить на локальное TimeLocal() с рассчитанным смещением (вам уже говорили про это)
Как правильно это сделать я не знаю, поэтому нашел код, который без тиков отсчитывает врем до закрытия Н1, и пытаюсь его использовать, заменил TimeCurrent() в вашей функции, но не хочет она мне показывать секунды до закрытия.
Подскажите пожалуйста как в коде реализовать идею:
If (OrdersTotal ==0) {Алерт ;}
Парни!
На графике куча объектов.
Но при обращении
Он сообщает, что их только три.
Почему он не считает стрелки?
Так и сделайте. Код почти правильный. Там только одного слова не хватает:
