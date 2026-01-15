Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 568
Таких циклов 3. Заменил их, терминал завис.
Я насчитал четыре:
Ничего не виснет. Выходов за пределы массивов быть не должно. Только вот значение на нулевом баре, по-моему, неправильно рассчитывается.
Спасибо, порядок. Мне на нулевом и не нужно, хочу получить с первого бара но открываются позиции хаотично
почему?
В тестере, на визуализации вот что
первый излом, начало теста, тот индикатор, который с ошибкой, строит ровную линию, когда бросаю его на график после начала теста
чёта мы сломали)
Подскажите, как на кнопку в эксперте поставить "выбор" графического инструмента, так чтобы нажав на кнопку под курсором появлялся значок инструмента и его можно было бы натягивать?
Причем чтобы он уже с заданными свойствами был
Ну да. Это ведь перерисовывающийся индикатор, который на каждом тике заново пересчитывает всю историю за указанное количество баров. Очень плохое решение. Тогда нужно делать так:
Некрасиво, конечно, но работает.
почему такая конструкция не работает в объявлении переменных?
Потому что K - переменная. Ее значение на момент компиляции неизвестно. Чтобы получилось, нужно сделать К константой:
Спасибо. Столько мы с вами времени потратили, а он, сцуко, рисует 20(!) баров, может и больше, дальше смотреть не стал.
Создадим петицию?
Запретить, законодательно, распространение индикаторов перерисовывающих больше трёх баров!
Для рассмотрения парламентом, нужно собрать за год, всего 100к подписей.
Спасибо. Столько мы с вами времени потратили, а он, сцуко, рисует 20(!) баров, может и больше, дальше смотреть не стал.
Ставьте меньшее значение cb, будет меньше перерисовывающихся баров.
)))
Подскажите пожалуйста, как исключить/добавить в советник конкретную дату?
Например, не торговать 2 марта 2018. Разные варианты пробовал, запутался с датами.