помогите разобраться, почему не отрисовывается индикатор. Хочу в итоге создать что-то типа ZigZag.
Пожалуйста, вставляйте код правильно:
За вас я уже сделал в вашем посте.
Доброе время суток!
Подскажите где можно взять робота для МТ4 чтобы он выставлял SL и TP после открытия позиции?
Подскажите, плз, как в коде определить: имеется ли на этом инструменте своп в конце дня?
Поглядеть на свопы в конце дня...
SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_SWAP_SHORT) - своп коротких позиций
SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_SWAP_LONG) - своп длинных позиций
SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_SWAP_MODE) - модель расчёта свопа
SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAY)- день недели для начисления тройного свопа
По справочнику SYMBOL_SWAP_MODE Для функции SymbolInfoInteger(). В глобальных переменных задал: int ssm = SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SWAP_MODE); В тексте кода: Print("ssm = ",ssm); В результате и на ДЦ, где свопа нет, и на ДЦ, где есть своп, результат = 0 (вот и вопрос). Мне бы узнать: будет своп или нет, чтоб принять соответствующее решение.
Некоторые переменные из рыночного окружения, аналогичные тем, которые есть в МТ5, не всегда правильно заполнены в МТ4. Поэтому в МТ4 приходится по-старинке использовать MarketInfo. Ну а тип расчета свопов для МТ4 в подавляющем большинстве случаев именно - пункты. Поэтому и получаем 0. Так, если запросить информацию через MarketInfo (в МТ4 приходится чаще использовать этот старый способ), то получим как раз значение, соответствующее справке:
MODE_SWAPTYPE
26
Метод вычисления свопов. 0 - в пунктах; 1 - в базовой валюте инструмента; 2 - в процентах; 3 - в валюте залоговых средств.
SWAP - в моем понимании, процедура дилингового центра, которая заключается в следующем: если на конец суток имеются открытые ордара, то они закрываются и вместо них открываются новые ордера. В ином случае дилинговый центр не производит закрытие/открытие ордеров, а начисляет SWAP (+/-). Я пытаюсь определить: будет ли начисляться SWAP, или будут закрываться/открываться ордера? Применил:
double ssm_l = MarketInfo(Symbol(), MODE_SWAPLONG );
double ssm_s = MarketInfo(Symbol(), MODE_SWAPSHORT);
Print("ssm_s = ",ssm_s);
и оказалось, что у ДЦ, где начисляется SWAP, и у ДЦ, где не начисляется SWAP, результат - некие числовые значения. То есть не возможно определиться начисляется или не начисляется у ДЦ SWAP.
Такой метод начисления свопа называют ролловер (roll over). В МТ4 о нем невозможно узнать программно. Только косвенно после того, как произошел переход через полночь с рабочими рыночными ордерами. Таких вот мелких, но достаточно неприятных проблем в МТ4 множество. В МТ5 чуть меньше, но все равно имеются.
Это величины свопа в пунктах. Их нужно преобразовать в валюту депозита, исходя из объема рыночного ордера. Тогда будет получен реальный размер свопа.