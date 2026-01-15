Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 543
Спасибо. Словами, на что делим профит в валюте?
.../(OrderSymbol()==Sy_1 ? tickValue_1 : tickValue_2));
пункты двух разных инструментов нельзя складывать.
Понимаю, что стоимость пунктов разная, но в данном случае это не имеет значения.
Стоимость пункта в валюте депозита.И складывать пункты если нужно при вызовах.
Как по мне правильней будет написать эту функцию на 1 символ
Стоимость пункта в валюте депозита.
Как словами выражение (OrderSymbol()==Sy_1 ? tickValue_1 : tickValue_2)); как сказать?
На принт выводит нуль Print(Punkts_B("GBPUSD", "AUDUSD",11151));
На принт выводит нуль Print(Punkts_B("GBPUSD", "AUDUSD",11151));
Условный оператор ?:
Условный оператор ?:
Спасибо.
Коллеги, помогите разобраться.
Пытаюсь осилить работу с реестром, накидал простенький советник для теста. Чтение данных из системного реестра проходит без проблем, а вот с записью возникают проблемы, происходит креш МТ и памяти... (((
Может у меня уже глаз замылился и я не вижу очевидного...
Нужно возле кончиков кривых в сепаратном окне разместить их названия, которые должны быть привязаны к ним.
Поясните пожалуйста, как это сделать.
Поясните пожалуйста, как это сделать.
Объектами - они могут выводиться в любое окно терминала и его подокна.
Artyom Trishkin:
Я пробовал вот так, но что то не работает.Может, что то с нумерацией окон. Если на графике одно сепаратное окно его номер ==1?
замените в ваших выражениях - && на фразу "И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ", а || замените на слово "ИЛИ"
при прочтении получившегося вам должно стать ясным что и как работает
первая строчка работает ЛИБО с маджиком=7777 (при hand_orders=false), ЛИБО с маджиком=0 (при hand_orders=true)
вторая строчка ВСЕГДА работает с маджиком=7777, а при hand_orders=true работает ДОПОЛНИТЕЛЬНО с маджиком=0