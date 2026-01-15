Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1629

Новый комментарий
 
Yriy_73 #:

Не считает   iATR и  iVolumes

Print("iATR=",iATR(Symbol(),PERIOD_M5,1), "   iVolumes=", iVolumes(Symbol(),PERIOD_M5,1));

Выдает значение 10 и 10 всегда. Подскажите пожалуйста что делать.

Читать справку ибо не правильно написан запрос

double  iATR( 
1)   string       symbol,     // имя символа 
2)   int          timeframe,  // таймфрейм 
3)   int          period,     // период 
4)   int          shift       // сдвиг 
   );
 у тебя только 3
 
MakarFX #:

Много ошибок было из-за невнимательности

теперь ошибок нет

Макар ошибки остались но по любому спасибо

 
EVGENII SHELIPOV #:

Макар ошибки остались но по любому спасибо

 
EVGENII SHELIPOV #:

Макар ошибки остались но по любому спасибо

А не секрет на каком языке пишете, mql4 или mql5?
 
Alexey Viktorov #:
А не секрет на каком языке пишете, mql4 или mql5?
4
 
MakarFX #:
4

Где написано? Если он ВСЕГДА получает 10, то это очень похоже на хендл индикатора.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам

Yriy_73, 2021.09.27 15:49

Не считает   iATR и  iVolumes

Print("iATR=",iATR(Symbol(),PERIOD_M5,1), "   iVolumes=", iVolumes(Symbol(),PERIOD_M5,1));

Выдает значение 10 и 10 всегда. Подскажите пожалуйста что делать.


 
Alexey Viktorov #:

Где написано? Если он ВСЕГДА получает 10, то это очень похоже на хендл индикатора.


Ты не у того спросил и я не то ответил)))
 
MakarFX #:
Ты не у того спросил и я не то ответил)))

Ну тады ОЙ¡¡¡

Может увидит, поймёт и ответит…

 
Alexey Viktorov #:

Ну тады ОЙ¡¡¡

Может увидит, поймёт и ответит…

Ты прав, это 5, т.к.  iVolumes нет в 4
 
MakarFX #:
Ты прав, это 5, т.к.  iVolumes нет в 4

Как нету?


1...162216231624162516261627162816291630163116321633163416351636...2693
Новый комментарий