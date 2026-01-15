Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1629
Не считает iATR и iVolumes
Print("iATR=",iATR(Symbol(),PERIOD_M5,1), " iVolumes=", iVolumes(Symbol(),PERIOD_M5,1));
Выдает значение 10 и 10 всегда. Подскажите пожалуйста что делать.
Читать справку ибо не правильно написан запросу тебя только 3
Много ошибок было из-за невнимательности
теперь ошибок нет
А не секрет на каком языке пишете, mql4 или mql5?
4
Где написано? Если он ВСЕГДА получает 10, то это очень похоже на хендл индикатора.
Ты не у того спросил и я не то ответил)))
Ну тады ОЙ¡¡¡
Может увидит, поймёт и ответит…
Ты прав, это 5, т.к. iVolumes нет в 4
Как нету?