Видел и пробовал. Много чем помог уже но есть предел моего понимания
Так вам нужно не количество ордеров, а объём в лотах?
Ахринеть!!!!!! Во что мне нужно было!!!!!! Я до этого и не додумылся бы!!!!! Большое спасибо!!!!!
Ну да, проглядел в своих заботах
Однако, здравствуйте!
Подскажите по такой ситуации: основываясь на TMA_Fair по задумке открываю на границе, закрываю на противоположенной границе, но на другой границе она не закрывается! Где косяк в коде?
Если внимательно последить за индикатором, то можно заметить, что он перерисовывает 10 и больше баров назад. В этом и есть вся причина.
Добрый день! Помогите, пожалуйста! Пробую написать управление количеством лотов. Если на моём счету становится +10% прибыли, лот удваивается. Если +20%, то лот*4. И если на счету уменьшается то соответственно уменьшается размер лота. Не понимаю как сделать, чтобы Lots_New при каждой новой сделке брало новое значение.