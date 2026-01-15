Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 541

Rustam Bikbulatov:

Видел и пробовал. Много чем помог уже но есть предел моего понимания 

Так вам нужно не количество ордеров, а объём в лотах?

//+------------------------------------------------------------------+
int fMarketOrdersOpenVolume(const ENUM_ORDER_TYPE order_type)
  {
   int total=OrdersTotal();
   double lots=0;
   for(int i=total-1;i>=0;i--)
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS))
        {
         if(OrderType()!=order_type) continue;
         if(OrderMagicNumber()==123 && OrderSymbol()==Symbol())
            lots+=OrderLots();
        }
     }
   return lots;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
Artyom Trishkin:

Так вам нужно не количество ордеров, а объём в лотах?

double fMarketOrdersOpenVolume(const ENUM_ORDER_TYPE order_type)
 
Konstantin Nikitin:

Ахринеть!!!!!! Во что мне нужно было!!!!!! Я до этого и не додумылся бы!!!!! Большое спасибо!!!!! 

 
Konstantin Nikitin:

Ну да, проглядел в своих заботах

 
Спасибо вам всем ребята что помогаете нам!!! Все таки вы молодцы!!!
 

Однако, здравствуйте!

Подскажите по такой ситуации: основываясь на TMA_Fair по задумке открываю на границе, закрываю на противоположенной границе, но на другой границе она не закрывается! Где косяк в коде? 

void OnTick()
{
  PriceHigh = iCustom(NULL, 0, "ExtremeTMALine st2050 v1", TimeFrame, TMAPeriod, Price, ATRMultiplier, ATRPeriod, TrendThreshold, ShowCenterLine, alertsOn, alertsMessage, alertsSound, alertsEmail, MaxBars, ShowInfo, ShowInfo_WindowNo, ShowInfo_X, ShowInfo_Y, ShowInfo_ColorLabel, ShowInfo_ColorSwing, ShowInfo_ColorUp, ShowInfo_ColorDown, 1, 0);
  PriceLow  = iCustom(NULL, 0, "ExtremeTMALine st2050 v1", TimeFrame, TMAPeriod, Price, ATRMultiplier, ATRPeriod, TrendThreshold, ShowCenterLine, alertsOn, alertsMessage, alertsSound, alertsEmail, MaxBars, ShowInfo, ShowInfo_WindowNo, ShowInfo_X, ShowInfo_Y, ShowInfo_ColorLabel, ShowInfo_ColorSwing, ShowInfo_ColorUp, ShowInfo_ColorDown, 2, 0);
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+  
  if (CountSell() == 0 && Bid >= PriceHigh)
  {
      ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots, Bid, Slippage, 0, 0, "ExtremeTMALine_Robot", Magic, 0, Red);
      if (ticket>0)
      {
       SL = NormalizeDouble(Bid + StopLoss*Point, Digits);
       
       if(OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET))
          if(!OrderModify (ticket, OrderOpenPrice(), SL, 0, 0))
          Print ("Ошибка модификации ордера на продажу!!!"); 
      } else Print ("Ошибка открытия ордера на продажу!!!");
        
  }
//+------------------------------------------------------------------+  
  if(Ask <= PriceLow && CountSell() > 0)
  {
    for(int i = OrdersTotal()-1; i >= 0; i--)
    {
      if (OrderSelect (i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
      {
        if (OrderMagicNumber() == Magic && OrderType() == OP_SELL)
            if (!OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Ask, Slippage, Black))
            Print ("Ошибка закрытия ордера на продажу!!!");  
      } else Print ("Ошибка открытия ордера на продажу!!!");
    }
  }  
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+  
  
  if (CountBuy() == 0 && Ask <= PriceLow)
  {
      ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots, Ask, Slippage, 0, 0, "ExtremeTMALine_Robot", Magic, 0, Blue);
      if (ticket>0)
      {
       SL = NormalizeDouble(Ask - StopLoss*Point, Digits);
       
       if(OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET))
          if (!OrderModify (ticket, OrderOpenPrice(), SL, 0, 0))
          Print ("Ошибка модификации ордера на покупку!!!");  
      } else Print ("Ошибка открытия ордера на покупку!!!");
        
  }
//+------------------------------------------------------------------+  
   if(Bid >= PriceHigh && CountBuy() > 0)
  {
    for(int i = OrdersTotal()-1; i >= 0; i--)
    {
      if (OrderSelect (i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
      {
        if (OrderMagicNumber() == Magic && OrderType() == OP_BUY)
           if(!OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Bid, Slippage, Green))
           Print ("Ошибка закрытия ордера на покупку!!!"); 
      } else Print ("Ошибка открытия ордера на покупку!!!");
    }
  }
}
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
int CountSell()
{
 int count = 0;
     for (int trade = OrdersTotal()-1; trade>=0; trade--)
     {
          if(OrderSelect(trade, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
          {
             if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == Magic && OrderType() == OP_SELL)
             count++;
          }
     }
     return (count);
}
//+------------------------------------------------------------------+
int CountBuy()
{
 int count = 0;
     for (int trade = OrdersTotal()-1; trade>=0; trade--)
     {
          if(OrderSelect(trade, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
          {
             if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == Magic && OrderType() == OP_BUY)
             count++;
          }
     }
     return (count);
}
//+------------------------------------------------------------------+
 
Domovoi44:

Однако, здравствуйте!

Подскажите по такой ситуации: основываясь на TMA_Fair по задумке открываю на границе, закрываю на противоположенной границе, но на другой границе она не закрывается! Где косяк в коде?

Если внимательно последить за индикатором, то можно заметить, что он перерисовывает 10 и больше баров назад. В этом и есть вся причина.

 
Alexey Viktorov:

Если внимательно последить за индикатором, то можно заметить, что он перерисовывает 10 и больше баров назад. В этом и есть вся причина.

Эхххххх блин!! буду ковыряться дальше)  Спасибо за помощь!!
 
Подскажите, существует ли индикатор pit volume divergence для МТ-4
 

Добрый день! Помогите, пожалуйста! Пробую написать управление количеством лотов. Если на моём счету становится +10% прибыли, лот удваивается. Если +20%, то лот*4. И если на счету уменьшается то соответственно  уменьшается размер лота. Не понимаю как сделать, чтобы Lots_New при каждой новой сделке брало новое значение. 

double Bal= AccountBalance();
double GetLots()
{
double Lots_New;
double Lots = 0.1;
   
   if(Bal <=AccountBalance()+0.1*AccountBalance()){
   Lots_New=Lots*2;
   }
   if(Bal >=AccountBalance()+0.1*AccountBalance()){
   Lots_New=Lots/2;
   }
   if(Bal ==AccountBalance()){
   Lots_New=Lots;
   }

Alert("Lot new= ",Lots_New);
return (Lots_New);
}
