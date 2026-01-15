Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 265

STARIJ:

График в браузере или где?

Нет, график в терминале

 
Vitaly Muzichenko:  Нет, график в терминале
//+------------------------------------------------------------------+
//| Скрипт для вызова калькулятора и проч           -Калькулятор.mq4 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property strict

#import "shell32.dll"                   // Все строки кончаются 0
   int ShellExecuteW(int hwnd,          // Хендл родительского окна
                     string Operation,  // Указатель на строку операции. Open, Print, Explore
                     string File,       // Указатель на строку с именем исполняемого файла
                     string Parameters, // Указатель на строку с параметрами
                     string Directory,  // Указатель на строку с именем папки
                     int ShowCmd);      // 0 = показать
#import

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
  // Запустить калькулятор
  ShellExecuteW(0, "Open", "Calc.exe", "", "", 0);

  // Открыть папку
  string terminal_data_path=TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH);
  ShellExecuteW(0,"explore", terminal_data_path+"\\MQL4", "", "", 1);

  // Открыть HTML-файл
  ShellExecuteW(0,"Open", terminal_data_path+"\\DetailedStatement.htm", "", "", 1);

  // Открыть Яндекс
  ShellExecuteW(0,"Open", "Yandex.ru", "", "", 1);
}
 
STARIJ:

кстати вспомнилось про вызов внешних команд, может подскажите как скомандовать броузеру (и возможно ли такое):

"открыть страницу http://bla-bla-bla, а если уже есть такая то просто показать соотв.вкладку"

через ShellExecuteW(0,"Open"....) помниться каждый раз открывается новая вкладка

 
Artyom Trishkin:

Вы всегда покупаете огурцы одинакового качества по 50, когда рядом лежат по 10?


через раз)

знаете первое правило торговли — trend is your friend ?

 
Taras Slobodyanik:  знаете первое правило торговли — trend is your friend ?

История повторяется - Вверх - вниз    Вверх - вниз. Следовательно, вверху продавай, внизу покупай

 
STARIJ:

Спасибо, всё получилось.

 
Taras Slobodyanik:

через раз)

знаете первое правило торговли — trend is your friend ?

А кто ж не знает, но когда склад с огурцами забит до крыши (завершение тренда покупки огурцов), и пора бы уже огурцы продавать, дабы на складе место освободить, я не буду ещё приобретать партию огурцов. А сначала продам партейку-другую, дабы уже на крыше склада не ставить ящики, которые протухнут или будут нещадно стыренными или поеденными воронами.

А "на верху" для меня - это когда виден уровень крыши склада, внизу - виден уровень его пола...

как-то так...

 
Taras Slobodyanik:

через раз)

знаете первое правило торговли — trend is your friend ?


Это правило актуально, только если вы маркетмейкер или хотябы ДЦ и в курсе его формования и развития. С точки зрения обычного трейдера, тренд - самая подлая и вероломная скотина, которая только может быть на этом рынке.

Потому как определяется на 100%, только по завершении )))

С такими друзьями и врагов не надо...
 
Taras Slobodyanik:

через раз)

знаете первое правило торговли — trend is your friend ?

Это не первое правило. Первое  это покупай дешевле продавай дороже.

А вверху или внизу, по тренду или против- это уже не правила, а личные пристрастия.

 

Artyom доброго времени суток. Меня зовут Данил. Вопрос следующий. Написал советник, точнее переписал с видеоурока, в MQL4, очевидно ошибки есть, не компилируется можете помочь? 

//+------------------------------------------------------------------+

//|                                                        test7.mq4 |

//|                        Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp. |

//|                                             https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp."

#property link      "https://www.mql5.com"

#property version   "1.00"

#property strict

//-------------------------------------------------------------------

extern double lots            = 0.1;

extern int    TakeProfit      = 300;

extern int    StopLoss        = 50;

extern int    Magic           = 777; 

extern int    Slippage        = 3;

//-------------------------------------------------------------------

extern string TMA             = "Параметры индикатора TMA";

extern string TimeFrame       = "current time frame";

extern int    HalfLength      = 56;

extern int    Price           = PRICE_CLOSE;

extern double ATRMultiplier   = 2.0;

extern int    ATRPeriod       = 100;

extern bool   Interpolate     = true;

//-------------------------------------------------------------------

double PriceHigh, PriceLow, SL ,TP;

int ticet;



//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function                                   |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

  {

   if (Digits == 3 || Digits == 5);

   {

       TakeProfit *=10;

       StopLoss   *=10;

       Slippage   *=10;

   }  

   return(INIT_SUCCEEDED);

  }

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function                                 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

  {

   

  }

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function                                             |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

  {

    PriceHigh = iCustom(NULL, 0, "TMA_Fair", TimeFrame, HalfLength, Price, ATRMultiplier, ATRPeriod, Interpolate, 1, 0);  

    PriceLow  = iCustom(NULL, 0, "TMA_Fair", TimeFrame, HalfLength, Price, ATRMultiplier, ATRPeriod, Interpolate, 2, 0);  

    

    if (CountSell() == 0 && Bid >= PriceHigh)

    {

      tiket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, lots, Bid, Slippage, 0, 0, "TMA robot", Magic, 0, Red);  

      if (tiket > 0)

      {

          SL = NormalizeDouble(Bid + StopLoss*Point, Digits);

          TP = NormalizeDouble(Bid - TakeProfit*Point, Digits);

          

          if (OrderSelect(ticet, SELECT_BY_TICKET)) 

              OrderModify(tiket, OrderOpenPrice(), SL, TP, 0);

        }

    }

  }

//--------------------------------------------------------------------------------------------

 if (CountBuy() == 0 && Ask <= PriceLow)

    {

      tiket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, lots, Ask, Slippage, 0, 0, "TMA robot", Magic, 0, Blue);  

      if (tiket > 0)

      {

          TP = NormalizeDouble(Ask + TakeProfit*Point, Digits);

          SL = NormalizeDouble(Ask - StopLoss*Point, Digits);

          

          if (OrderSelect(ticet, SELECT_BY_TICKET)) 

              OrderModify(tiket, OrderOpenPrice(), SL, TP, 0);

        }

    }

//+------------------------------------------------------------------+

int CountSell() 

  {

    int count = 0;

    for (int trade = OrdersTotal()-1; trade>=0; trade--)

    {

       if (OrderSelect(trade, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))

       {

          if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber) == Magic && OrderType() == OP_SELL)

             count++;

       }   

    }

    return(count);

  }

//-----------------------------------------------------------------------------------------------  

  int CountBuy() 

  {

    int count = 0;


    for (int trade = OrdersTotal()-1; trade>=0; trade--)

    {

       if (OrderSelect(trade, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))

       {

          if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber) == Magic && OrderType() == OP_BUY)

             count++;

       }   

    }

    return(count);

  }

