Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 265
График в браузере или где?
Нет, график в терминале
кстати вспомнилось про вызов внешних команд, может подскажите как скомандовать броузеру (и возможно ли такое):
"открыть страницу http://bla-bla-bla, а если уже есть такая то просто показать соотв.вкладку"
через ShellExecuteW(0,"Open"....) помниться каждый раз открывается новая вкладка
Вы всегда покупаете огурцы одинакового качества по 50, когда рядом лежат по 10?
История повторяется - Вверх - вниз Вверх - вниз. Следовательно, вверху продавай, внизу покупай
Спасибо, всё получилось.
А кто ж не знает, но когда склад с огурцами забит до крыши (завершение тренда покупки огурцов), и пора бы уже огурцы продавать, дабы на складе место освободить, я не буду ещё приобретать партию огурцов. А сначала продам партейку-другую, дабы уже на крыше склада не ставить ящики, которые протухнут или будут нещадно стыренными или поеденными воронами.
А "на верху" для меня - это когда виден уровень крыши склада, внизу - виден уровень его пола...
как-то так...
Это правило актуально, только если вы маркетмейкер или хотябы ДЦ и в курсе его формования и развития. С точки зрения обычного трейдера, тренд - самая подлая и вероломная скотина, которая только может быть на этом рынке.
Потому как определяется на 100%, только по завершении )))С такими друзьями и врагов не надо...
Это не первое правило. Первое это покупай дешевле продавай дороже.
А вверху или внизу, по тренду или против- это уже не правила, а личные пристрастия.
Artyom доброго времени суток. Меня зовут Данил. Вопрос следующий. Написал советник, точнее переписал с видеоурока, в MQL4, очевидно ошибки есть, не компилируется можете помочь?
//+------------------------------------------------------------------+
//| test7.mq4 |
//| Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property strict
//-------------------------------------------------------------------
extern double lots = 0.1;
extern int TakeProfit = 300;
extern int StopLoss = 50;
extern int Magic = 777;
extern int Slippage = 3;
//-------------------------------------------------------------------
extern string TMA = "Параметры индикатора TMA";
extern string TimeFrame = "current time frame";
extern int HalfLength = 56;
extern int Price = PRICE_CLOSE;
extern double ATRMultiplier = 2.0;
extern int ATRPeriod = 100;
extern bool Interpolate = true;
//-------------------------------------------------------------------
double PriceHigh, PriceLow, SL ,TP;
int ticet;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
if (Digits == 3 || Digits == 5);
{
TakeProfit *=10;
StopLoss *=10;
Slippage *=10;
}
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
PriceHigh = iCustom(NULL, 0, "TMA_Fair", TimeFrame, HalfLength, Price, ATRMultiplier, ATRPeriod, Interpolate, 1, 0);
PriceLow = iCustom(NULL, 0, "TMA_Fair", TimeFrame, HalfLength, Price, ATRMultiplier, ATRPeriod, Interpolate, 2, 0);
if (CountSell() == 0 && Bid >= PriceHigh)
{
tiket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, lots, Bid, Slippage, 0, 0, "TMA robot", Magic, 0, Red);
if (tiket > 0)
{
SL = NormalizeDouble(Bid + StopLoss*Point, Digits);
TP = NormalizeDouble(Bid - TakeProfit*Point, Digits);
if (OrderSelect(ticet, SELECT_BY_TICKET))
OrderModify(tiket, OrderOpenPrice(), SL, TP, 0);
}
}
}
//--------------------------------------------------------------------------------------------
if (CountBuy() == 0 && Ask <= PriceLow)
{
tiket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, lots, Ask, Slippage, 0, 0, "TMA robot", Magic, 0, Blue);
if (tiket > 0)
{
TP = NormalizeDouble(Ask + TakeProfit*Point, Digits);
SL = NormalizeDouble(Ask - StopLoss*Point, Digits);
if (OrderSelect(ticet, SELECT_BY_TICKET))
OrderModify(tiket, OrderOpenPrice(), SL, TP, 0);
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
int CountSell()
{
int count = 0;
for (int trade = OrdersTotal()-1; trade>=0; trade--)
{
if (OrderSelect(trade, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
{
if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber) == Magic && OrderType() == OP_SELL)
count++;
}
}
return(count);
}
//-----------------------------------------------------------------------------------------------
int CountBuy()
{
int count = 0;
for (int trade = OrdersTotal()-1; trade>=0; trade--)
{
if (OrderSelect(trade, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
{
if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber) == Magic && OrderType() == OP_BUY)
count++;
}
}
return(count);
}