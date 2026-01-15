Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 502
Вот в функции есть перебор и выбор самой новой по времени, то есть - последней
Далее, у нас есть выбранная, и её подставляем в функцию iBarShift(sym, tf, oot, true);
Функция возвращаеи номер бара по времени. Всё.
Проверить к сожалению не могу, но когда неё пользовался, то работала отлично, как и все здесь опубликованные функции от И.Кима
пишет ошибку указывая на if( iOpen[0] != time_open ) 'iOpen' - undeclared identifie
Я малость что-то не то написал, малость в другую сторону мысли. Поменяйте iOpen[0] на Open[0]. Исправил. Хотя проще говоря. При открытии запоминается время открытия бара, и на этом баре уже ордера не берутся.
Отбор учитываемых позиций задаётся внешними параметрами:
Достаточно. Во внешние параметры вы можете вносить нужные значения: Маджик, какие позиции ищем, возможно нужно только по BUY, если нужно по BUY(0) и SELL(1) - тогда пишем "-1".
куча ордеров открывается,походу условие if(NumberOfBarOpenLastPos(Symbol(),0,-1,-1)>0) перед открытием не ордера соблюдается т.к NumberOfBarOpenLastPos возвращает -1
Вы ищите ордера, тогда вам нужно использовать функцию в полном варианте, а именно с возможностью поиска по ордерам, а не только по позициям:
при старте в тестере, нету естественно ,открытых ордеров может поэтому возвращается -1, и поэтому условие if(NumberOfBarOpenLastPos(Symbol(),0,-1,-1)>0) не выполняется?
Сейчас проверю всё-таки.
всеравно -1 возвращает
Работает отменно!
С двух позиций выбрал последнюю, а именно на 11 баре, что видно на скрине:
Проверочный код: