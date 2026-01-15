Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 500
Я торговлю привел просто в пример, есть куча других алгоритмов которые бы не плохо завести на эту кнопку, расширился спред, отжали кнопку, на телефон пришла смс о том что робот остановлен или же торгуется на счете 4 робота, 5-й контролирует маржу счета, как маржа снижается до выставленного значения, мы обрубаем авто торговлю и все роботы сосут лапу, пока я не прийду и не посмотрю что и где лезет в просадку... а вот удаление робота с графика это и есть пушка по воробьям... кнопка это комплексное решение которое позволит вырубить всех роботов по заданному алгоритму.
Где то я видел решение для mql5 но не могу найти
А я так и сказал - это радикальное решение. Правильное решение - изменить код советника так, чтобы в случае возникновения определенных обстоятельств он не совершал торговые действия и все, что с ними связано. Например, контроль спреда - это элементарщина:
Ну а нажать/отжать кнопку Автоторговля можно эмуляцией нажатия Ctrl+E. Но, как я и говорил, это уже при помощи WinAPI:
Спасибо!А смайлик как можно сделать грустным?)
Точно, а я думаю блин до боли простой метод, а про эту библиотеку то совсем забыл. Спасибо, теперь замутим что хотим
Сделал скрипт MQL4 (код ниже), который рисует прямоугольники (рис. ниже), но вот не задача. Для пунктирной линии STYLE_DOT работает только ширина 1, а при 2 и более рисуется сплошная линия. Подскажите где моя ошибка или же от нас что-то скрывают?
А вручную нарисовать и изменять стиль и толщину пробовали? И какой вывод можно из этих экспериментов сделать?
По моему нашел ответ. Здесь написано, что "Стиль линии. Используется только при толщине линии 0 или 1". Тут то видимо и кроется причина, почему при толщине 2 и более другие линии кроме сплошной не работают.
Совершенно верно. Тоже наступал на эти грабли.
Господа, подскажите взял ф-цию от Кима которая возвращает номер бара открытия последней позиции или -1.
вызвал эту функцию и написал условие
в итоге открывается один ордер, но если на баре он выбивается по стопу и условие выше для входа в позу сохраняется всеравно на этом баре сделка открывается,через Print посмотрел что ф-ция возврящает -1, сначало подумал что так как нету ордеров вообще, но потом ордера появлялись и всеравно на одном и том же баре после стопа сделка открывается, помогите, что не так я сделал?