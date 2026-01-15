Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1608
В слове из 6 букв 5 ошибок...
а я "слабоват" чтобы тебя поправлять.
Да успокойся ты уже.
Тебе то что плохого я сделал. Или вы тут все такие агрессивные?
Разве это агрессия? Это просто нежелание разбираться в чём ты разобраться не хочешь.
Да успокойся ты уже.
И кто из нас агрессивный?
Посмотри ветку...тут помогают всем и отвечают даже на самые глупые вопросы, просто надо быть адекватным человеком.
Ну просто можно было написать что больше подробностей надо. Вот написал код простейшего индюка (проще просто некуда), так он тоже два сообщения при команде Print выдает. Причем если убрать получение Handle, то выдает одно.
***
Принт будет на каждом тике печатать и при первой загрузке ОнТик в советнике и ОнКалькулейт в индикаторе.
Странно что на последующих тиках он не печатает. проверку вставьте, если будут два принта с одинаковой i, то вопрос будет правомерен.)
Вот теперь всё понятно. У тебя не только metaeditor упал, а весь комп упал и дважды печатает…
Проверь на вирусы все возможные места…
Чего вдруг взъелся на человека и стебешься))) Здесь вообще не редкость вопросы у меня не работает, помогите)))) Или я что то пропустил?
Вот на такие вопросы обычно предлагают обратиться туда куда его и послали. А дальше просто шутка на дубль сообщения…
