Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 244
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Почему всегда bar_time 0 получаю и ошибку 4051?
Здравствуйте,
У меня есть линк: http://bhashsms.com/api/sendmsg.php?user=userid&pass=userpass&sender=senderid&phone=mobile&text=alertmessage&priority=ndnd&stype=normal
По этой ссылке приходит смс на телефон, если заполнить логин, пароль и др. поля. Ссыка работает, если вставить в браузер.
Я пытаюсь сделать это вот так:
Но результат = -1. Я прочел, что если в ссылке "...sendmsg.php?..." стоит знак "?", то это должен быть "GET" запрос, я пробовал так же "POST" запрос, но результат отрицательный.
Помогите, пожалуйста, сделать корректный запрос.
Спасибо.
В iTime индексация не как в таймсриях? Не обратная (самый новый бар - ноль)?
Здравствуйте,
У меня есть линк: http://bhashsms.com/api/sendmsg.php?user=userid&pass=userpass&sender=senderid&phone=mobile&text=alertmessage&priority=ndnd&stype=normal
По этой ссылке приходит смс на телефон, если заполнить логин, пароль и др. поля. Ссыка работает, если вставить в браузер.
Я пытаюсь сделать это вот так:
Но результат = -1. Я прочел, что если в ссылке "...sendmsg.php?..." стоит знак "?", то это должен быть "GET" запрос, я пробовал так же "POST" запрос, но результат отрицательный.
Помогите, пожалуйста, сделать корректный запрос.
Спасибо.
пробовал также по другому запрос составить:
не работает, рузультат отрицательный.
Быстрее проверить, чем форум трясти
В любом случае появится проблема если тест начать в текущем месяце и использовать PERIOD_MN1. Об этом я писал #2429 посте.
В любом случае появится проблема если тест начать в текущем месяце и использовать PERIOD_MN1. Об этом я писал #2429 посте.
Напомните. Попытаюсь воспроизвести
(Просто ссылку дайте)
Напомните. Попытаюсь воспроизвести
(Просто ссылку дайте)
https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page243
Подскажите не работает Маркет в терминале,что нужно сделать