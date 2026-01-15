Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 244

for(int i=0;i<=1440;i++)
     {
      datetime bar_time=iTime(NULL,0,i);
      if(bar_time==0) Print(__FUNCTION__+": iTime failed. Error=",GetLastError());
     }

Почему всегда bar_time 0 получаю и ошибку 4051?

 
igorbel:   Почему всегда bar_time 0 получаю и ошибку 4051?
//+-------------------------------------------------------+
//| почему 4051                                           |
//+-------------------------------------------------------+
#property strict
void OnStart()
{
  Alert("Bars = ",Bars);
  for(int i=Bars-3;i<=Bars+1;i++)  // Догадайтесь, как правильно!!!
  {
    datetime bar_time=iTime(NULL,0,i);
    if(bar_time==0) Alert("Бар = ", i, "  ",__FUNCTION__+": iTime failed. Error=",GetLastError());
    else Alert("Бар = ", i, "  bar_time = ",bar_time);    // Алерт лучше Принт. И подробнее выводите информацию
  }
}

     

 

Здравствуйте,

У меня есть линк: http://bhashsms.com/api/sendmsg.php?user=userid&amp;pass=userpass&sender=senderid&phone=mobile&text=alertmessage&priority=ndnd&stype=normal

По этой ссылке приходит смс на телефон, если заполнить логин, пароль и др. поля. Ссыка работает, если вставить в браузер.

Я пытаюсь сделать это вот так:

void SMSapi(string userID,string password,string senderID,string phone,string text) 
  { 
   int    res;     
   char   data[];  

   string str="user="+userID+
              "&pass="+password+
              "&sender="+senderID+
              "&phone="+phone+
              "&text="+text+
              "&priority=ndnd&stype=normal"; 

   ArrayResize(data,StringToCharArray(str,data,0,WHOLE_ARRAY,CP_UTF8)-1); 

   res=WebRequest("GET","http://bhashsms.com/api/sendmsg.php",NULL,0,data,data,str); 
   Print(res);
}

Но результат = -1. Я прочел, что если в ссылке "...sendmsg.php?..." стоит знак "?", то это должен быть "GET" запрос, я пробовал так же "POST" запрос, но результат отрицательный.

Помогите, пожалуйста, сделать корректный запрос.

Спасибо.

 
STARIJ:

     


В iTime индексация не как в таймсриях? Не обратная (самый новый бар - ноль)?

 
Maksym Mudrakov:

Здравствуйте,

У меня есть линк: http://bhashsms.com/api/sendmsg.php?user=userid&amp;pass=userpass&sender=senderid&phone=mobile&text=alertmessage&priority=ndnd&stype=normal

По этой ссылке приходит смс на телефон, если заполнить логин, пароль и др. поля. Ссыка работает, если вставить в браузер.

Я пытаюсь сделать это вот так:

Но результат = -1. Я прочел, что если в ссылке "...sendmsg.php?..." стоит знак "?", то это должен быть "GET" запрос, я пробовал так же "POST" запрос, но результат отрицательный.

Помогите, пожалуйста, сделать корректный запрос.

Спасибо.

пробовал также по другому запрос составить:

void SMSapi_2(string userID,string password,string senderID,string phone,string text){ 
  
   string cookie=NULL, headers;
   char post[],result[]; 
   int res; 
   int timeout=5000; 
   char   data[];  

   string str="user="+userID+
              "&pass="+password+
              "&sender="+senderID+
              "&phone="+phone+
              "&text="+text+
              "&priority=ndnd&stype=normal"; 
              
   string url="http://bhashsms.com/api/sendmsg.php?"+str;

   res=WebRequest("GET",url,cookie,NULL,timeout,post,0,result,headers);   

   Print(res);
}

не работает, рузультат отрицательный.

 
igorbel:   В iTime индексация не как в таймсриях? Не обратная (самый новый бар - ноль)?
  for(int i=0;i<=4;i++)
   Alert("Бар = ", i, "  bar_time = ",iTime(NULL,0,i));
    Быстрее проверить, чем форум трясти
 
STARIJ:
    Быстрее проверить, чем форум трясти

В любом случае появится проблема если тест начать в текущем месяце и использовать PERIOD_MN1. Об этом я писал #2429 посте.

 
Nauris Zukas:

В любом случае появится проблема если тест начать в текущем месяце и использовать PERIOD_MN1. Об этом я писал #2429 посте.


Напомните. Попытаюсь воспроизвести

(Просто ссылку дайте)

 
Victor Nikolaev:

Напомните. Попытаюсь воспроизвести

(Просто ссылку дайте)

Подскажите не работает Маркет в терминале,что нужно сделать

