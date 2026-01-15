Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 499
На демо не открывал
А что в своем логе у советника? Делал он попытку открыть позицию?
Ребята подскажите ка реализовать следующий момент к примеру
Это будет уже не чистый MQL4. Потребуется разрешение на использование вызовов функций из DLL. Не лучше ли в самом советнике(ах) ограничить торговлю при таком условии?
Обращаюсь сюда потому что, не нашел ответа на просторах интернета ... извините за каламбур.
начал изучать ...
скачал советник tradingexpert.mq4 из учебного пособия https://book.mql4.com/ru, пошаманить, попробовать, почувствовать
но заметил, что ордера открываются практически на каждом баре, а не по условию пересечения МА
или я не прав
а если прав как сделать, что бы ордер открывался на текущем баре (а противоположный закрывался), только тогда, когда на предыдущем баре появилось пересечение по сравнению, чем на пред_предыдущем
если подобное обсуждение уже было - пните в нужном направлении, пожалуйста
Хочется что бы кнопка отжималась, к примеру закрыл робот серию по стоп лосу, кнопка отжалась и робот больше не торгует, я пришел домой, смотрю, да беда, прикинул, проанализировал рынок, снова нажал кнопку и робот начал дальше торговать по новой
Робот и не будет торговать, если запретить ему это делать в коде. Отжимать кнопку Автоторговля - стрелять из пушки по воробьям. Если уж так хочется радикальных решений - удаляйте робота с графика, функция ExpertRemove().
Я торговлю привел просто в пример, есть куча других алгоритмов которые бы не плохо завести на эту кнопку, расширился спред, отжали кнопку, на телефон пришла смс о том что робот остановлен или же торгуется на счете 4 робота, 5-й контролирует маржу счета, как маржа снижается до выставленного значения, мы обрубаем авто торговлю и все роботы сосут лапу, пока я не прийду и не посмотрю что и где лезет в просадку... а вот удаление робота с графика это и есть пушка по воробьям... кнопка это комплексное решение которое позволит вырубить всех роботов по заданному алгоритму.
Где то я видел решение для mql5 но не могу найти
присоединюсь-тоже нужно отключение автоторговли при запуске советника.Вмоём случае,если пользователь нажмёт "НЕТ"
А что в своем логе у советника? Делал он попытку открыть позицию?
Забыл посмотреть в журнал , в логах он не пытался открывать ордер