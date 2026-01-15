Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 457
Ничего не понимаю. Мой вопрос перекинул модератор с МКЛ5 на МКЛ4. Перешел по ссылке - да, мой вопрос висит, но там последний ответ 5.02.2018. Зашел сюда - тоже МКЛ4 и жизнь кипит...Так чего модератор кидает в мёртвую ветку? Ладно, проехали. Теперь по существу: перекидываю сюда свою "проблему".
Для условия 1 выставляйте идентификатор magic number +1, для условия 2 magic number +2 и так далее. Таким образом потом можно понять, что эта позиция была открыта по условию 1 или по условию 2 ...
Добрый день. Получилось только для одной позиции БАЙ. Выставленный для СЕЛЛ магик не работает почему-то. Всё абсолютно идентично, за исключением самого магика конечно. Что я сделал не так?
1. Он не знает mql4.
2. Чтобы закрыть ордер магиком 222 его надо сначала открыть с магиком 222. Посмотрите с каким магиком открываются ордера SELL
3. После OrderMagicNumber обязательно должны быть скобки ()
4. К чему в условии выделенное?
Народ такой вопрос есть - как в одномерный массив засунуть значения переменной?
В хелп не отправляйте - там для подобной задачи примера НЕТ.
Допустим есть переменная a, которая меняется при определённых условиях.
Мне нужно, что-бы в массив записывались 3 последних значения этой переменной. Как это реализуется в mql4 ?
Пишу int mas[3];
mas[]=a; внутри цикла после условия, при котором а меняется,
но нифига не работает, хотя логически должно. компилятор выдаёт ']' - expression expected, хочет что-бы я в mas[]=a внутри скобок засунул какое-то неведомое выражение.
Есть ли вообще в MQL4 какая-то функция, что-бы массив заполнялся значением переменной при каждой итерации цикла?
Как считаете, в какую ячейку массива вы помещаете значение переменной 'a' таким вот образом: mas[]=a; ?
Я бы вас в хелп отправил, читать с самого его начала :)
Наверное читать надо не только примеры кодов, а ещё и другие буковки.
Вот цитата из документации:
Группа функций для работы с массивами
Допускаются не более чем четырехмерные массивы. Индексация каждого измерения производится от 0 до размер_измерения-1. В частном случае одномерного массива из 50 элементов обращение к первому элементу будет выглядеть как array[0], к последнему элементу - array[49].
Спасибо за ответ. Понятно, что сначала надо открыть с магиком. И ордертикет убрал, и комментариями проверил логику. Оказалось, что закрытие позиций происходит по условиям закрытия первой открытой позиции. То есть, если сначала открыли БАЙ или СЕЛЛ с условием на закрытие 1, а потом открылась вторая такая же позиция, но с условием на закрытие 2, то это условие закрытия игнорируется и вторая позиция, не смотря на другой магик, закрывается тоже по условию 1.
Применил break после закрытия ордера, но получилось решение наполовину: только если открываются однотипные позиции. Если же например, сначала открылась СЕЛЛ и ещё не закрылась, а в это время открывается и закрывается БАЙ то СЕЛЛ уже не видит условий для своего закрытия до того момента, как откроется и закроется (по своим условиям) другая СЕЛЛ. И если вдруг опять откроются и закроются БАЙ, то она опять пропускает свои условия закрытия. И как быть?
Привет ребята. Подскажите как избавиться от ошибки [Trade context is busy]