Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 467
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться с ошибкой, возникающей в тестере при попытке модификации ордера (перевод в безубыток): на место SL ставлю функцию OrderOpenPrice(), при этом в тестере выдаёь ошибку error1 (по документации это означает, что есть попытка передачи в качестве параметров функции неизмененные значения). Код прилагаю! Заранее благодарю!
void DeleteOrderFunction2() //функция удаления второй отложки И перевод второго ордера в безубыток вечером определённого дня
{
bool flag = false;
if (FlagDeleteSecondOrder2 == true)
{
if(DayOfWeek() == DAYOFWEEK && //если выдранный день недели
Hour() == 22 //если вечер
)
{
if(BuyCount() == 1 && //если есть открытый ордер на покупку
SellStopCount() == 1 // и есть отложка на продажу
)
{
for( int i = 0; i < OrdersTotal(); i++) //перебираем ордера
{
OrderSelectX(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
switch(OrderType())
{
case OP_BUY: if(OrderProfit() > 0 &&
Bid > OrderOpenPrice()
)
{
OrderModifyX(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderOpenPrice(),OrderTakeProfit(),0,Arrow_Color);
flag =true;
}
break;
case OP_SELLSTOP: if(flag==true)
{
OrderDeleteX(OrderTicket(), Arrow_Color);
}
break;
}
}
}
if(SellCount() == 1 && //если есть открытый ордер на продажу
BuyStopCount() == 1 // и есть отложка на покупку
)
{ Print("ЕСТЬ!!!!");
for( int i = 0; i < OrdersTotal(); i++) //перебираем ордера
{
OrderSelectX(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
switch(OrderType())
{
case OP_SELL: if (OrderProfit() > 0 &&
Ask < OrderOpenPrice()
)
{
OrderModifyX(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), OrderOpenPrice(),OrderTakeProfit(),0, Arrow_Color);
flag = true;Print("flag =", flag);
}
break;
case OP_BUYSTOP: if(flag == true)
{
Print("flag =", flag);
OrderDeleteX(OrderTicket(), Arrow_Color);
}
break;
}
}
}
}
}
}
Помогите переделать индикатор в скрипт!
Если в место High [i+2] и Low[i+1] написать iHigh(NULL,PERIOD_H1,[i+2]) и iLow(NULL,PERIOD_H1,[i+2]) то в принципе можно управлять таймфреймом?
Если Хаи совпали SELL, Если Лои BUY!
трех совпадений придется долго ждать
Я не скальпер, подожду. Можно нормализовать по 4 знаку
в mql5 у нас есть открытые позиции, я нахожу все сделки в этой позиции и определяю были ли они открыты по рынку или отложенными ордерами
как в mql4 определить открытые ордера были открыты по рынку или отложенными ордерами, и их тикеты? они изменяются при срабатывании отложенного ордера?
Да и результат слабоват ...
совпало 5 хаев а цена вверх
дайте им разные магики
ордера открывает пользователь, мне нужно определить их тип при открытии
Вопрос такой, что будет "сильнее грузить": при каждом определенном событии InChartEvent переопределять handle индикатора или заранее в OnInit определить все возможные хендлы в виде массива?