Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 228
1.Нужен баланс на момент времени. Сам момент задаётся как смещение на заданный интервал относительно текущего момента.Для чего нужно: у меня советник хорошо жарит
на флете , но при резком и продолжительном движении в убыточную сторону сливает.Такое движение по данным тестера на разных валютных парах бывает раз в два года в среднем.
Сам советник-мартин с кучей ордеров и входных условий,не скальпер и не пипсовщик.Идея в том,что если что-то серьёзное случилось , то он просто будет фиксировать убытки и останавливать работу по факту разницы между текущим и старым балансом,дальше я сам буду разбираться по ситуации .А обычных стопов советник не имеет,как показал опыт - дело это не нужное.
2.Там до общения с фрилансниками дело не дошло вообще! Не размещает-и все. Я вот думаю с ними напрямую пообщаться по контактам по старому запросу в апреле.
3.Переписываюсь уже третий день с Сервисдеском.Молчат. Дурдом какой-то.
Задачу можно решить. Только вот решение Вам может не понравиться. Хотя я тут не виноват. Дорого будет стоить.
Здравствуйте! скажите пожалуйста запускаю советник в тестере, работает. меняю внешние параметры запускаю опять,не работает. чистю платформу спец прогай ,подгружаю катеровки,работает!
Лучше вместо баланса рассматривать средства=баланс+прибыль. Для расчета прошлых средств рассматривать заданное количество ордеров - так проще, хотя можно и по дате. Кроме этого в функцию передаю допустимый процент потерь. Примерно вот так - сообщения надо читать снизу вверх:
Здравия всем,помогите плиз с куском кода разобраться выдранного из индюка PivotsDaily v2.mq4, как его переделать в часовой или получасовой,только во что нибудь одно,так понятней будет изменения ,помогите плиз, заранее благодарю
Возник интересный вопрос. По стандарту индикатор iMACD в рабочем советнике работает по сигнальной линии SimpleMA. Как можно сделать чтобы советник считал данные индикатора от линии ExponentialMA? Могу просто индикатор сделать изменив в коде но базу в советнике не могу сообразить. Кто нибудь сталкивался с этим? Есть решения проблемы?
Стандартный iMACD как раз вычисляет по EMA: MODE_EMA = 1 = Экспоненциальное усреднение. Это наиболее эффективно!!!
Если в советнике стоит параметр MODE_SMA или MODE_SSMA - замените на MODE_EMA. Вопрос малоинтересный, проблемы отсутствуют...
Вопрос был как это сделать в советнике который в стандартном iMACD сигнальная линия вычисляется от MODE_SMA. Индикатор я и сам смогу сделать. Хотя навели на мысль сделать сигнальную линию через iMAOnArray()!!!
