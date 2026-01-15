Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 228

пишу  и тестирую на тетбуке, может не хватает  мощи?
 
или эксперт жрёт много оперативы, что вы подскажите?
 
petrov:

1.Нужен баланс на момент времени. Сам момент задаётся как смещение на заданный интервал относительно текущего  момента.Для чего нужно: у меня советник хорошо жарит

на флете , но при резком и продолжительном движении в убыточную сторону сливает.Такое движение по данным тестера на разных валютных парах бывает раз в два года в среднем.

Сам советник-мартин с кучей ордеров и входных условий,не скальпер и не пипсовщик.Идея в том,что если что-то серьёзное случилось , то он просто будет фиксировать убытки и останавливать работу по факту разницы между текущим и старым балансом,дальше я сам буду разбираться по ситуации .А обычных стопов советник не имеет,как показал опыт - дело это не нужное.

2.Там до общения с фрилансниками дело не дошло вообще! Не размещает-и все. Я вот думаю с ними напрямую пообщаться по контактам по старому запросу в апреле.

3.Переписываюсь уже третий день с Сервисдеском.Молчат. Дурдом какой-то.


Задачу можно решить. Только вот решение Вам может не понравиться. Хотя я тут не виноват. Дорого будет стоить.
 
FOTOGRAF14:
Здравствуйте! скажите пожалуйста запускаю советник в тестере, работает. меняю внешние параметры запускаю опять,не работает. чистю платформу спец прогай ,подгружаю катеровки,работает!

 

Как он перестанет работать, посмотрите, сколько свободного места осталось на диске...
Лучше вместо баланса рассматривать средства=баланс+прибыль. Для расчета прошлых средств рассматривать заданное количество ордеров - так проще, хотя можно и по дате. Кроме этого в функцию передаю допустимый процент потерь. Примерно вот так - сообщения надо читать снизу вверх:


 

Здравия всем,помогите плиз с куском кода разобраться выдранного из индюка PivotsDaily v2.mq4, как его переделать в часовой или получасовой,только во что нибудь одно,так понятней  будет изменения ,помогите плиз, заранее благодарю

   if(counted_bars<0) return(-1);
//---- last counted bar will be recounted
//   if(counted_bars>0) counted_bars--;
   limit=(Bars-counted_bars)-1;



for (i=limit; i>=0;i--)
{ 

if (TimeDayOfWeek(Time[i]) != 0)
{
 if (High[i+1]>LastHigh) LastHigh=High[i+1];
 if (Low[i+1]<LastLow)   LastLow=Low[i+1];
}

if (
    TimeDay(Time[i])!=TimeDay(Time[i+1]) && TimeDayOfWeek(Time[i])!=0
   )
   {
   P=(LastHigh+LastLow+Close[i+1])/3;
   R1 = (2*P)-LastLow;
   S1 = (2*P)-LastHigh;
   R2 = P+(LastHigh - LastLow);
   S2 = P-(LastHigh - LastLow);
   R3 = (2*P)+(LastHigh-(2*LastLow));
   S3 = (2*P)-((2* LastHigh)-LastLow); 
   LastLow=Open[i]; LastHigh=Open[i];
 
Возник интересный вопрос. По стандарту индикатор iMACD в рабочем советнике работает по сигнальной линии SimpleMA. Как можно сделать чтобы советник считал данные индикатора от линии ExponentialMA? Могу просто индикатор сделать изменив в коде но базу в советнике не могу сообразить. Кто нибудь сталкивался с этим? Есть решения проблемы?
 
Rustam Bikbulatov:
Возник интересный вопрос. По стандарту индикатор iMACD в рабочем советнике работает по сигнальной линии SimpleMA. Как можно сделать чтобы советник считал данные индикатора от линии ExponentialMA? Могу просто индикатор сделать изменив в коде но базу в советнике не могу сообразить. Кто нибудь сталкивался с этим? Есть решения проблемы?

Стандартный iMACD как раз вычисляет по EMA:   MODE_EMA = 1 = Экспоненциальное усреднение. Это наиболее эффективно!!!


      ExtMacdBuffer[i]=iMA(NULL,0,InpFastEMA,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i)-
                    iMA(NULL,0,InpSlowEMA,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i);
Если в советнике стоит параметр MODE_SMA или MODE_SSMA  - замените на MODE_EMA. Вопрос малоинтересный, проблемы отсутствуют...
 
STARIJ:

Стандартный iMACD как раз вычисляет по EMA:   MODE_EMA = 1 = Экспоненциальное усреднение. Это наиболее эффективно!!!


Если в советнике стоит параметр MODE_SMA или MODE_SSMA  - замените на MODE_EMA. Вопрос малоинтересный, проблемы отсутствуют...

Вопрос был как это сделать в советнике который в стандартном iMACD сигнальная линия вычисляется от MODE_SMA. Индикатор я и сам смогу сделать. Хотя навели на мысль сделать сигнальную линию через iMAOnArray()!!!
 
виталик:

Здравия всем,помогите плиз с куском кода разобраться выдранного из индюка PivotsDaily v2.mq4, как его переделать в часовой или получасовой,только во что нибудь одно,так понятней  будет изменения ,помогите плиз, заранее благодарю

Попробуйте заменить TimeDay на TimeHour. Сообщите результат... если б нашел индюк - попробовал бы
