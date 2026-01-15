Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 463
Просьбу, правильно я создал еще на странице 457 , в паосте #4567, и всё необходимое: "индикатор, что нужно, и как именно" - там же, совершенно не сложно всё описать, изложил всё коротко и по существу, внятно и понятно, и что не так было изложено в моём первом сообщении, что мою такую не значительную просьбу, для чела который соображает в коде, игнорируют шесть страниц, и в итоге "стебают" мне по "фарам" - пишу я тут огрызками. ДУБЛИРУЮ ПРОСЬБУ:
(((^^^Всем добрый день. Уважаемые программисты, помогите пожалуйста вставить в индикатор строку с возможностью указания звукового файла, для каждого Alert3.Lv1;2;3, чтобы срабатывал разный звук, который укажешь. Сам я не соображаю коде и программировании.^^^)))
А вы его пробовали установить на график, работает?
Подскажите : Хочу выставлять стопы и тейки сразу после наличия любых ордеров. Если ордера открыл советник -выставить стоп и тейк . Если ордера открыл оператор -выставить стоп и тейк. Как более правельнее это описать? Так чтобы потом советник и оператор понимали где чьи ордера!
код такой и вроде всё работает, но правильно ли так?
Или нужно для каждого типа ордеров (Советник или Оператор) организовывать перебор через FOR?
Тут нормально вставляются коды. Картинки разбирать тут большинству лень.
А вроде сначала Код весь прикрепил! Только файлом! Сообщение #4622 . Потом более коротко описал ситуацию в картинках!
//+------------------------------------------------------------------+
А вроде сначала Код весь прикрепил! Только файлом! Сообщение #4622 . Потом более коротко описал ситуацию в картинках!
Ну а тут зачем картинку лепить. Я вам об этом говорю.
@Konstantin Nikitin ОК! А конструкция кода для открытия стоп тейк Советником или Оператором верная? Я поэтому картинки прикрепил, чтоб вопрос более понятней был!
Ну я бы примерно так сделал