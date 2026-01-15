Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 464
@Konstantin Nikitin Вам проще! вы спец! Я учусь! switch вообще пока не использовал!
Rewerpool:
А это как прочитать? Если (Ордер не выбран) продолжить;
Если (Текущий Символ не равен Символу) продолжить; Так? Или как?
Оператор continue
@Konstantin Nikitin Понял, значит так: Поправите, если что!
Да ещё вот вопрос: !OrderSelect - Это значит: Не Ордер или Не выбран Ордер?
Понял, значит так: Поправите, если что!
Если ордер не выбран, выбирается следующий элемент цикла
Операции и выражения и там смотрим Логические операции
добавил ещё так:
Зачем вообще так писать?
Если только ставить советник на один символ, а работать он будет на всех? И магик свой увидит!
Совсем запутался!
Друзья, кто знает как реализовать: советник может получить абсолютное значение индикатора, например iStohastic(). А как определить что индикатор покинул зону перекупленности или перепроданности?
Визуально например как индикатор Стохастик с уровнями 80 и 20.
Rewerpool: Ну вот так вроде без ошибок.Хотя у вас совершенно одинаковая логика при модификации ордеров советника и других. Зачем вам именно их различать не совсем понятно. Но сам принцип думаю вам пригодиться.