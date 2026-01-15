Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 372
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Максим, добрый день! Спасибо за вариант, мой такой же почти, он тоже рабочий , но мне Alekseu Fedotov предложил иной я про него и написал , что есть мысль как поправить его?
если перерисовка не сильно колышет (например это визуальный индикатор или вы так или иначе будете пересчитывать, как сейчас) - возвращайте из функции OnCalculate место с которого надо всё перерасчитать, в вашем случае - бар начала предыдущего часа.
return rates_total-iBarShift(_Symbol,_Period,time[0]-TimeMinute(time[0])*60-TimeSeconds(time[0])-1 ); // примерно так, написано "с руки и не проверялось", для демонстрации подхода.
Внизу старый, сверху новый
Используется таймфрейм графика, на котором индикатор - нули стоят
Подскажите пожалуйста как обнулить буфер с появлением нового бара, но чтобы предыдущие данные не стирались, а отображались на графике. У меня почему-то не получается обнулить буфер, и с появлением нового бара, на старые накопленные данные накладываются новые. Что я не верно описал в коде? Спасибо за пояснения.
С появлением нового бара терминал к буферам добавляет новые нулевые элементы. В строках 3 ... 6 как раз и происходит их обнуление. Остальное все сохраняется
Почему тогда столбики гистограммы с появлением нового бара имеют сразу рост предыдущего столбика и растут далее, а последующий имеет в момент появление последующего бара, рост предыдущего?
Почему тогда столбики гистограммы с появлением нового бара имеют сразу рост предыдущего столбика и растут далее, а последующий имеет в момент появление последующего бара, рост предыдущего?
Внизу старый, сверху новый
Используется таймфрейм графика, на котором индикатор - нули стоят
Приветствую всех,не могу разобраться сам,
Так легче найдете ошибку :Но по моему до OrderSelect() должно быть tiket_order=(правильной_тикет)
Приветствую всех,не могу разобраться сам, какой-то прямо полтергейст,хотя может и невнимательностьВ такой связке в тестере стратегий вылетает еррор неправильный тикет(OrderModify()),причем на n-ом ордере,не на первом и не на втором, я уж и не знаю на что грешить, может в OrderModify(),или OrderSelect тикет передается по ссылке и там как-то меняется?