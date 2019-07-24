Советник открывает мало ордеров

Новый комментарий
 
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня сова *** и она открывает мало ордеров, как это исправить? Заранее спасибо!
 
Dmitry Britan:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня сова *** и она открывает мало ордеров, как это исправить? Заранее спасибо!

Вы обратились не по адресу.

Это форум НЕ для ясновидящих и колдунов!

 
Могут посоветовать брокера у которого хорошо будет работать сова!
[Удален]  
Dmitry Britan:
Могут посоветовать брокера у которого хорошо будет работать сова!

Думать о том, что говоришь - это уже не модно?

 
я ясновидящий
 
Dmitry Britan:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня сова *** и она открывает мало ордеров, как это исправить? Заранее спасибо!

Запускаешь два этих советника. Ордеров будет вдвое больше. Нужно еще больше - запусти три, четыре, пять советников ! Сколько хочешь ! И ордеров будет достаточно.

 
Спасибо! Вы меня спасли!
 
Хочу уточнить сова скальпер!
 
Dmitry Britan:
Спасибо! Вы меня спасли!

Судя по всему он теперь вообще ордеров не открывает?

 
Это другая сова на сигнале!
 
У этой был очень хороший автор совы и у меня были неточные данные!
12
Новый комментарий