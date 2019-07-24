Советник открывает мало ордеров
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня сова *** и она открывает мало ордеров, как это исправить? Заранее спасибо!
Dmitry Britan:
Вы обратились не по адресу.
Это форум НЕ для ясновидящих и колдунов!
Могут посоветовать брокера у которого хорошо будет работать сова!
Dmitry Britan:
Думать о том, что говоришь - это уже не модно?
я ясновидящий
Dmitry Britan:
Запускаешь два этих советника. Ордеров будет вдвое больше. Нужно еще больше - запусти три, четыре, пять советников ! Сколько хочешь ! И ордеров будет
достаточно.
Спасибо! Вы меня спасли!
Хочу уточнить сова скальпер!
Dmitry Britan:
Судя по всему он теперь вообще ордеров не открывает?
Это другая сова на сигнале!
У этой был очень хороший автор совы и у меня были неточные данные!
