Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 315
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У них достаточная история для тестов советников
Прошу прощения, но для моей задачи нужно больше, чем они дают.
А на счет того, что стрелки вверх не рисуются, я не знаю в чем причина. Голову сломал уже
Прошу прощения, но для моей задачи нужно больше, чем они дают.
Нажми F2
Запутался в инфе о winAPI... Может кто помочь с одним вопросом?
Можно ли в навигаторе открыть меню и отправить команду на нажатие опции "Обновить" ? При условии что терминалов может быть несколько
обязательно ли наличие активного окна навигатора для использования функций winAPI для вышеуказанных махинаций? Или хватает просто получить код кнопки "Обновить" и отправить ей команду?
Мне нужны котировки Alpari но у них я не нашел.
http://ticks.alpari.org/proecn/
Нажми F2
http://ticks.alpari.org/proecn/
Спасибо. Жму F и 2. Ничего не происходит.
Спасибо. Жму F и 2. Ничего не происходит.
Действительно не на всех клавиатурах есть то о чём я писал... Может клавиатуру поменять?
F2
Стебусь