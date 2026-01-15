Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 315

У них достаточная история для тестов советников


Прошу прощения, но для моей задачи нужно больше, чем они дают.

 
А на счет того, что стрелки вверх не рисуются, я не знаю в чем причина. Голову сломал уже

Самый простой вариант написать логику попонятней - я с ходу не понимаю, что там за логика... можете описать словами?
 
Нажми F2

 
Запутался в инфе о winAPI... Может кто помочь с одним вопросом?

Можно ли в навигаторе открыть меню и отправить команду на нажатие опции "Обновить" ? При условии что терминалов может быть несколько


обязательно ли наличие активного окна навигатора для использования функций winAPI для вышеуказанных махинаций? Или хватает просто получить код кнопки "Обновить" и отправить ей команду?

 
Мне нужны котировки Alpari но у них я не нашел.

http://ticks.alpari.org/proecn/

 
Спасибо. Жму F и 2. Ничего не происходит.
 
Спасибо. Попробую.
 
F2 
 
Действительно не на всех клавиатурах есть то о чём я писал... Может клавиатуру поменять?


 
Стебусь

