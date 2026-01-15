Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 321

Artyom Trishkin:

Может это попросту частичное исполнение? Что в журналах?


Изначально же выставился 1,6, но после закрытия 0,8 лота, открылся 0,8 лот и опять выставился 1,6



 
yaaarik777:
Доброго времени суток!
Подскажите как решить проблему, написал советник, где при неудачной сделке, выставляется отложенник с увеличенным лотом (например в 2 раза),
но при исполнении этого отложенника (редко, в 1 из 10 случаях) лот оказывается не умноженным на коэффициент, хотя изначально выставился согласно алгоритму.
Вот пример:
закрылась сделка с 0,4 лотом, тут же выставляется отложенный ордер с 0,8 лотом, а когда исполняется то объем оказывается 0,4 лот.
Что бы это могло быть?
Спасибо.

Очевидно ошибка определения лота прошлого ордера. Проверьте. Или, помимо Вашей воли, Вы вложили в эксперта более умный алгоритм, который защищает от слива

 
Artyom Trishkin:

Как вы лимит рассчитываете?

Вообще-то, при обратном просчёте индикатора - от начала истории, к её концу (к текущим данным), лимит рассчитывается в общем случае так:

Под понятием "нужное_количество_баров_для_верного_расчёта" имеется в виду минимальное количество баров, на которых индикатор будет верно рассчитываться. Для фрактала 2Х2 - шесть баров - два слева, один в центре, два справа и ещё один крайний справа, который должен быть полностью сформирован чтобы фрактал не перерисовывался.

Благодарю за ответ!



Нашёл в закромах индикатор BandsRSI.

Думаю, теперь вопросов станет меньше.

Всем успехов!

Файлы:
BandsRSI.mq4  4 kb
 
Ras al Ghul:

Благодарю за ответ!



Нашёл в закромах индикатор BandsRSI.

Думаю, теперь вопросов станет меньше.

Всем успехов!


А мне кажется, что так удобней смотреть на уровни RSI (30 и 70)


 
Aleksey Vyazmikin:

А мне кажется, что так удобней смотреть на уровни RSI (30 и 70)



Вы про подвал на скрине?

Так это всё настроить - 1 минуту.


Да и удобство - понятие относительное.

Вряд ли Вам будет удобна моя обувь.

 
Ras al Ghul:

Вы про подвал на скрине?

Так это всё настроить - 1 минуту.


Да и удобство - понятие относительное.

Вряд ли Вам будет удобна моя обувь.


Я про то, что фиксированные уровни на основном чарте выглядят информативней, чем информация в подвале - т.е. RSI работает по уровням и смысл анализировать его веляние особого нет... на мой взгляд.

 
Aleksey Vyazmikin:

Я про то, что фиксированные уровни на основном чарте выглядят информативней, чем информация в подвале - т.е. RSI работает по уровням и смысл анализировать его веляние особого нет... на мой взгляд.


Возможно, вот только по одной лишь картинке этого не понять.

 
Ras al Ghul:

Возможно, вот только по одной лишь картинке этого не понять.


Написал в личку, как можно оценить.

 
STARIJ:

Очевидно ошибка определения лота прошлого ордера. Проверьте. Или, помимо Вашей воли, Вы вложили в эксперта более умный алгоритм, который защищает от слива

Но ведь отложенник выставлен был с правильным лотом, значит прошлый лот определен верно, не понятно почему на деле сработал с другим лотом
[Удален]  
yaaarik777:
Но ведь отложенник выставлен был с правильным лотом, значит прошлый лот определен верно, не понятно почему на деле сработал с другим лотом
Вряд ли так бывает ...
