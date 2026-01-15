Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 317
Доброго времени суток Aleksey Vyazmikin Я недавно занялся программированием. Потихоньку въезжаю в тему.
Попробовал таким образом сделать:
Рисуется первый прямоугольник. остальные не рисуются. Пока думаю как сделать. Благодарю вас за подсказки и что вы имеете ввиду под не типичным стилем?
Вы уверены, что один объект рисуется, а не много по одним и тем же координатам?
У вас точки константы
Определяйте их либо в функции, либо сразу в коде при создании объекта...
Про типичность - функция вычисления у вас закручена и такое выражение if(!...) мало кто из начинающих использует по моим наблюдениям.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста:
как можно вычислить положение одного индикатора(И-1), относительно построенного по нему(И-1) другого индикатора(И-2).
Например:
Положение RSI относительно Боллинджера.
Думал можно подставить данные вместо цены расчёта, но выдаёт ошибку.
Даже не ясно, как Вы построили бб по RSI, т.е. картинка ясно как сделано...
тип цены у Вас не верный - надо делать через
Про типичность - функция вычисления у вас закручена и такое выражение if(!...) мало кто из начинающих использует по моим наблюдениям.
Я вас понял. Возможно у меня вырабатывается свой стиль. Мне нравится использовать оператор if(!...) в таком формате. А функцию вычисления я подсмотрел у другого человека, но мне понравилась такая логика
Благодарю за ответ!
Стало понятно в какую сторону мысли направить.
Картинка для наглядности стандартными инструментами МТ4 (По данным предыдущего/первого индикатора).
С массивами знаком только по java... и то мельком.
Как его создать и что именно туда нужно внести?
F1 в MetaEditor'е и Учебник MQL ясности не внесли...
Я вас понял. Возможно у меня вырабатывается свой стиль. Мне нравится использовать оператор if(!...) в таком формате. А функцию вычисления я подсмотрел у другого человека, но мне понравилась такая логика
Видно, что человек Вы думающий глубоко - удачи!
Создать массив и через цикл (к примеру for) его заполнить значением индикатора. А потом уже использовать функцию iBandsOnArray().
Либо Ваш вариант очень сложный, либо я не понял о каком значении Вы говорите...
В моём варианте ругается на выделенный кусок:
Разве мы так не заносим значение индикатора в массив?
Вы уверены, что один объект рисуется, а не много по одним и тем же координатам?
Да, вы правы. Прямоугольники рисуются по одним координатам. Решил задачу следующим образом:Добавил переменную TimeFrame, для быстрой смены расчетного таймфрейма
Либо Ваш вариант очень сложный, либо я не понял о каком значении Вы говорите...
В моём варианте ругается на выделенный кусок:
Разве мы так не заносим значение индикатора в массив?