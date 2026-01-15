Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 154
Только в лени. Не более. Хотя тут возможно случай совсем другой.
Это не лень. Это просто не желание изучать новое. Возможно не прав. Но очень похоже.
Как это не желание изучать новое, если я изучая что-то наткнулся на сложность и вопросил решения - значит обучился!?
Скорей это не желание рассеивать внимание на то, что теоретически будет полезным, но сейчас это не очевидно - это про предложение изучить Си.
Да, я сейчас ограничен во времени - лишил себя стабильного заработка - ушел полностью в трейдинг и у меня есть рты, которые воспрошают "что будем кушать?" - это заставляет фокусироваться на цели и оставлять иные нужды и интересы
Что-то я или туплю или... в общем, не могу понять, как узнать на МАшке какая цена была при открытии бара в ретроспективе? Сдвиг показывает завершенный расчет - из-за этого возникают искажения...
В ручную пересчитывать нужный бар от предпоследнего значения?
А применить расчёт к цене Open: iMA(...) ?
Мне нужны параллельные красные прямые, но чтобы они пересекались и чтобы три их них были зелёные, а остальные - фиолетовые )))
А, да, и чтобы одна прямая в форме котёнка была!
Мы же профессионалы. Сделаем:)
Чего вы можете...?
Подсчитать сколько хоббитов нужно, чтобы сменить лампочку?
Отправить в фриланс? Написать " прочитаете там"?
Как мне найти в истории координату сделки закрытия серии ордеров как на примере (планирую на этом месте отрисовать линию)
на 151 страницы этой ветки я уже задавал вопрос но так вразумительного решения не найдено .