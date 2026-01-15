Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 154

Такое ощущение, что меня в чём то обвинили...


Только в лени. Не более. Хотя тут возможно случай совсем другой.

Это не лень. Это просто не желание изучать новое. Возможно не прав. Но очень похоже.

 
 Как это не желание изучать новое, если я изучая что-то наткнулся на сложность и вопросил решения - значит обучился!?

Скорей это не желание рассеивать внимание на то, что теоретически будет полезным, но сейчас это не очевидно - это про предложение изучить Си.

Да, я сейчас ограничен во времени - лишил себя стабильного заработка - ушел полностью в трейдинг и у меня есть рты, которые воспрошают "что будем кушать?" - это заставляет фокусироваться на цели и оставлять иные нужды и интересы

 
Что-то я или туплю или... в общем, не могу понять, как узнать на МАшке какая цена была при открытии бара в ретроспективе? Сдвиг показывает завершенный расчет - из-за этого возникают искажения...

В ручную пересчитывать нужный бар от предпоследнего значения?

 
А применить расчёт к цене Open:  iMA(...) ?


 
А применить расчёт к цене Open:  iMA(...) ?

 

Так меняется же результат! Мне нужна МА по ценам закрытия, но с таким значение, которое было на открытии бара n баров назад.
 
Мне нужны параллельные красные прямые, но чтобы они пересекались и чтобы три их них были зелёные, а остальные - фиолетовые )))

А, да, и чтобы одна прямая в форме котёнка была!

Мы же профессионалы. Сделаем:)
Напишите свой индикатор МА, который будет включать в себя дополнительный буфер, значения в который заносятся в момент формирования нового бара.
Мы же профессионалы. Сделаем:)

Чего вы можете...?

Подсчитать  сколько хоббитов нужно, чтобы сменить лампочку?

Отправить в фриланс? Написать " прочитаете  там"?

Как мне найти в истории координату  сделки закрытия серии ордеров  как на примере (планирую на этом месте  отрисовать линию)

на 151 страницы  этой ветки я уже задавал вопрос но так вразумительного решения  не найдено  .https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page151



