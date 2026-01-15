Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 320
Добрый вечер.
Собрал индикатор - сводная таблица волатильности по выбранным инструментам. Данные должны рассчитываться одинаково, не зависимо от графика на который индикатор был установлен. Однако он считает по разному. В зависимости от того, есть ли в названии графика в знаменателе JPY.
Если есть то таблица выглядит так:
если нету то так:
Вот код:
Уже встречался с этим - JPY имеет меньше знаков дробной части. Поэтому Point будет отличаться. Или еще что?Кстати, рекомендуется использовать Point() или _Point
пробовал добавлять условие
и тут делил на Z^
но в итоге на паре без ены все четко:
а с еной лажа:
Замените Point на "SymbolInfoDouble(syb[k],SYMBOL_POINT)"
Спасибо, теперь четко везде, и везде без лажы
Оптимизируйте немного код, вызывайте расчёт всего один раз на одном символе:
И в таком духе весь код свести к лаконичной работе с массивами. Любые повторения одной и той же логики должны быть оформлены в виде циклов.
Доброго времени суток!
Подскажите как решить проблему, написал советник, где при неудачной сделке, выставляется отложенник с увеличенным лотом (например в 2 раза),
но при исполнении этого отложенника (редко, в 1 из 10 случаях) лот оказывается не умноженным на коэффициент, хотя изначально выставился согласно алгоритму.
Вот пример:
закрылась сделка с 0,4 лотом, тут же выставляется отложенный ордер с 0,8 лотом, а когда исполняется то объем оказывается 0,4 лот.
Что бы это могло быть?
Спасибо.
Может это попросту частичное исполнение? Что в журналах?