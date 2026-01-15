Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 270
Достаточно знать каким днём недели было первое число месяца. Остальное вычисляется.
Этот вариант я смотрел делал .Но он сложный путь ..Это как левой рукой чесать правое ухо ..Может просто глюкнуть вслед за глюком МТ ..Друзья ,очень прошу покажите свои варианты ..
Извините вы наверное не обратили на вопрос внимание ..
Как написать в четверке условие:если первая пятница месяца была бычьей ,а
второй понедельник медвежий то открываем сделку на продажу .
DayOfWeek()==1 понедельник это ясно ,а какой это понедельник месяца?Ну в вашем это не нужно это ясно ..Я же не о вашем спрашиваю))
Понял! Вы говорите о своем алгоритме, который известен только Вам. У меня же написано, определяем день недели для первого числа месяцы! А потом по таблице или двум простым формулам определяем даты интересующих нас дней
Проверьте таблицу по календарю
Если день начала месяца = 6, то число первой пятницы равно 7. Иначе число первой пятницы равно 6 - день начала месяца
Если день начала месяца < 2, то число второго понедельника равно 9 - день начала месяца. Иначе число второго понедельника равно 16 - день начала месяца
С использованием математических функций остаток от деления и модуль будет намного короче
Спасибо.Да Хранит Вас Господь ..Буду проверять
Большое спасибо за пожелание. И все-таки после точки ставьте пробел, перед точкой пропускайте. Это поможет в программировании. Удачи и, если это Вам нужно, профита!
Выходит очень сложно. Наверно есть более простой вариант. Может кто поделиться ?
Скажем завтра поменяется ,что то в обновлениях и придеться все переписывать .
Не так уж и сложно. Но под каждую ситуацию надо ставить свои значения, сколько дневных баров надо копировать и какие сувать в структуры.
Лучше брать параметры свечи в структуру MqlRates
Но под каждую ситуацию надо ставить свои значения, сколько дневных баров надо копировать и какие сувать в структуры.
Вот об этом я и говорю и меня интересует только MQL4 ..Надо Найти другое решение ..
int res;
int nomber = OrdersHistoryTotal();
int tip=OrderType();
if(OrderSelect(nomber,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY))
{
tip=OrderType();
}
ma=iMA(NULL,0,MovingPeriod,120,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1);
if(Bid<ma)
if(tip!=OP_SELL)
{
res=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(),Bid,3,0,Bid-TP*Point,"",MAGICMA,0,Red);
return;
}
И ещё мысль такая появилась.
Если нужна первая пятница, то число должно быть меньше 8. Если первое число месяца пятница, то в следующую пятницу будет уже восьмое. Соответственно можно с лёгкостью пересчитать на любой день недели и любой по счёту день, второй, третий...