Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 274
напишите скрипт и после каждого оператора выводите на экран информацию + GetLastError() функцией Alert() - посмотрите пример скрипта чуть выше
Как мне это сделать если у меня ошибка в коде? Мне Alert() не поможет, если скрип работать не будет!
выбросьте из скрипта все, кроме первой строки и добавьте Alert. Потом постепенно добавляйте - научитесь программировать и отлаживать
Быстро у Вас получилось. Как бары будете искать? В цикле или структуру времени использовать?
EUR USD
выбросьте из скрипта все, кроме первой строки и добавьте Alert. Потом постепенно добавляйте - научитесь программировать и отлаживать
if (OrderSelect(1,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY))
int tip=OrderType();
Добрый день. Нужна помощь, нужно чтобы если был закрыт ордер sell то следующий ордер может быть открыт только buy, хочу с помощью истории ордеров найти последний закрый ордер и узнать его тип, но у меня не выходит( кто знает что делаю не так подскажите?) кто незнает ответа который мне бы помог, чтобы код заработал, пожалуйста не пишите!
Добрый вечер, ниже код, написан счетчик тиков, по идее, как я хотел тики считаются на каждом баре в цикле, на каждом новом баре счетчик обнуляется, при запуске индикатора выдает в коментах что на прошлом баре 1 тик и текущие тики начинает считать с момента
инициализации , потом когда отработает пару свечей онлайн, все выравнивается все правильно показывает все совпадает с объемами тиков. Может я что не правильно написал ?
Если я правильно понял проблему и сам вопрос, так на истории тики не сохраняются. Посмотри мой индикатор.
А ссылка не рабочая , пишет нет страницы
возвращайте rates_total-1 или 0