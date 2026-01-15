Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 132
Всем привет, пишу советник. Суть такова - открывается два разно направленных стоп ордера при срабатывании одного из них второй удаляется, но в тестере удаляется только buy ордер при попытке удалить sellstop выходит ошибка 4108 неверный тикет. Помогите разобраться. Вставил функцию которая удаляет ордер.
Заранее спасибо!!!
{
int dell;
for(int i=OrdersTotal() -1; i>=0; i--)
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
{
if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==Magic)
{
if(OrderType()==OP_SELLSTOP && CountBuyDell()>0)
dell=OrderDelete(OrderTicket());
if(!dell)
{
Print("Ордер SellStop не удален");
}
}
}
}
return;
}
Приветствую. Подскажите как правильно взять данные с индикатора.
Нужны данные с красных и синих значков. В соответствующих буферах, когда нет прорисовки, какие-то астрономические значения. Я ограничил их числом в 10000. Вроде-бы работает, но есть пропуски сигналов. Как исправить? Вот то как я наколхозил:
В код не смотрел, но могу предположить что это поможет. Могу ошибаться:
if (PriceLow1!=INT_MAX) PriceLow=PriceLow1; else PriceLow=0;
Спасиб что не проходите, но не помогло.
ArraySearchDouble() и EquationDirect()в старой версии mql 4 есть. А новой версии есть какие небуть аналоги.
Подскажите, пожалуйста, как лучше организовать работу с данными - дан числовой ряд, который будет разбиваться на подгруппы в зависимости от результатов вычисления, эти группы надо сохранить в массив, кроме того у каждой группы будет два или более показателя на группу (группе чисел отдельно будет принадлежать расчетный показатель). Выглядят данные так
1/1,2,3,4/23/33
2/1,4,5/26/11
3/3,4,5,33,56,38/21/44
ну и так далее