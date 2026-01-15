Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 266

Новый комментарий
[Удален]  
danil77783:

Artyom доброго времени суток. Меня зовут Данил. Вопрос следующий. Написал советник, точнее переписал с видеоурока, в MQL4, очевидно ошибки есть, не компилируется можете помочь? 

 Компилятор выдает ошибки с указанием строки и позиции в строке. Ориентируйтесь по ним

Вставляйте текст программы с помощью кнопки SRC вверху над текстом Вашего сообщения - посмотрите, ведь лучше же!!!

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                        test7.mq4 |
//|                        Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict

Еще можно прикрепить файл - тогда сразу бы посмотрел в МетаЕдитор

 
LRA:

 Компилятор выдает ошибки с указанием строки и позиции в строке. Ориентируйтесь по ним

Вставляйте текст программы с помощью кнопки SRC вверху над текстом Вашего сообщения - посмотрите, ведь лучше же!!!

Еще можно прикрепить файл - тогда сразу бы посмотрел в МетаЕдитор


Извиняюсь за некорректное поведение, исправлюсь, даю слово :) запарился совсем....

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                        test7.mq4 |
//|                        Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict
//-------------------------------------------------------------------
extern double lots            = 0.1;
extern int    TakeProfit      = 300;
extern int    StopLoss        = 50;
extern int    Magic           = 777; 
extern int    Slippage        = 3;
//-------------------------------------------------------------------
extern string TMA             = "Параметры индикатора TMA";
extern string TimeFrame       = "current time frame";
extern int    HalfLength      = 56;
extern int    Price           = PRICE_CLOSE;
extern double ATRMultiplier   = 2.0;
extern int    ATRPeriod       = 100;
extern bool   Interpolate     = true;
//-------------------------------------------------------------------
double PriceHigh, PriceLow, SL ,TP;
int ticet;


//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   if (Digits == 3 || Digits == 5);
   {
       TakeProfit *=10;
       StopLoss   *=10;
       Slippage   *=10;
   }  
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
    PriceHigh = iCustom(NULL, 0, "TMA_Fair", TimeFrame, HalfLength, Price, ATRMultiplier, ATRPeriod, Interpolate, 1, 0);  
    PriceLow  = iCustom(NULL, 0, "TMA_Fair", TimeFrame, HalfLength, Price, ATRMultiplier, ATRPeriod, Interpolate, 2, 0);  
    
    if (CountSell() == 0 && Bid >= PriceHigh)
    {
      tiket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, lots, Bid, Slippage, 0, 0, "TMA robot", Magic, 0, Red);  
      if (tiket > 0)
      {
          SL = NormalizeDouble(Bid + StopLoss*Point, Digits);
          TP = NormalizeDouble(Bid - TakeProfit*Point, Digits);
          
          if (OrderSelect(ticet, SELECT_BY_TICKET)) 
              OrderModify(tiket, OrderOpenPrice(), SL, TP, 0);
        }
    }
  }
//--------------------------------------------------------------------------------------------
 if (CountBuy() == 0 && Ask <= PriceLow)
    {
      tiket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, lots, Ask, Slippage, 0, 0, "TMA robot", Magic, 0, Blue);  
      if (tiket > 0)
      {
          TP = NormalizeDouble(Ask + TakeProfit*Point, Digits);
          SL = NormalizeDouble(Ask - StopLoss*Point, Digits);
          
          if (OrderSelect(ticet, SELECT_BY_TICKET)) 
              OrderModify(tiket, OrderOpenPrice(), SL, TP, 0);
        }
    }
//+------------------------------------------------------------------+
int CountSell() 
  {
    int count = 0;
    for (int trade = OrdersTotal()-1; trade>=0; trade--)
    {
       if (OrderSelect(trade, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
       {
          if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber) == Magic && OrderType() == OP_SELL)
             count++;
       }   
    }
    return(count);
  }
//-----------------------------------------------------------------------------------------------  
  int CountBuy() 
  {
    int count = 0;

    for (int trade = OrdersTotal()-1; trade>=0; trade--)
    {
       if (OrderSelect(trade, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
       {
          if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber) == Magic && OrderType() == OP_BUY)
             count++;
       }   
    }
    return(count);
  }

метками указал в каких строчках даёт ошибки, файл прикрепил..... посмотрите пожалуйста, заранее благодарен!

 
 
danil77783:

Извиняюсь за некорректное поведение, исправлюсь, даю слово :) запарился совсем....

метками указал в каких строчках даёт ошибки, файл прикрепил..... посмотрите пожалуйста, заранее благодарен!

Не уже-ли так сложно увидеть, что ticet и tiket это разные переменные?

А закрывающую скобку без открывающей тоже не видно?

 
Спасибо большое за помощь!!!.... Все ошибки исправил с одной не могу разобраться. Прошу вашего содействия. Где я опять накосячил?
 
danil77783:
Спасибо большое за помощь!!!.... Все ошибки исправил с одной не могу разобраться. Прошу вашего содействия. Где я опять накосячил?
У вас этот блок вылетел из тела функции OnTick, удалите одну фигурную скобку.
 
Alekseu Fedotov:
У вас этот блок вылетел из тела функции OnTick, удалите одну фигурную скобку.

А потом будет нехватать одной скобки.

Ту скобку которая выше выделенной строки надо перенести вниз, перед строкой минусов.

}
//+------------------------------------------------------------------+
 
Alexey Viktorov:

А потом будет нехватать одной скобки.

Ту скобку которая выше выделенной строки надо перенести вниз, перед строкой минусов.

А. ну да, нужно перенести.

 

Всё!!!.... Спасибо огромное. Скомпилировал. Работает!

 
danil77783:  Всё!!!.... Спасибо огромное. Скомпилировал. Работает!

Профит какой? И еще вот этот кусок с пустой функцией можно выбросить. Попробуйте...

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   
  }
1...259260261262263264265266267268269270271272273...2693
Новый комментарий