Artyom доброго времени суток. Меня зовут Данил. Вопрос следующий. Написал советник, точнее переписал с видеоурока, в MQL4, очевидно ошибки есть, не компилируется можете помочь?
Компилятор выдает ошибки с указанием строки и позиции в строке. Ориентируйтесь по ним
Вставляйте текст программы с помощью кнопки SRC вверху над текстом Вашего сообщения - посмотрите, ведь лучше же!!!
Еще можно прикрепить файл - тогда сразу бы посмотрел в МетаЕдитор
Извиняюсь за некорректное поведение, исправлюсь, даю слово :) запарился совсем....
метками указал в каких строчках даёт ошибки, файл прикрепил..... посмотрите пожалуйста, заранее благодарен!
Не уже-ли так сложно увидеть, что ticet и tiket это разные переменные?
А закрывающую скобку без открывающей тоже не видно?
Спасибо большое за помощь!!!.... Все ошибки исправил с одной не могу разобраться. Прошу вашего содействия. Где я опять накосячил?
У вас этот блок вылетел из тела функции OnTick, удалите одну фигурную скобку.
А потом будет нехватать одной скобки.
Ту скобку которая выше выделенной строки надо перенести вниз, перед строкой минусов.
} //+------------------------------------------------------------------+
Всё!!!.... Спасибо огромное. Скомпилировал. Работает!
Профит какой? И еще вот этот кусок с пустой функцией можно выбросить. Попробуйте...